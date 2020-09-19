Деревья как снаряды: мощный ураган ударил по Москве и Подмосковью

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Стихия оставила после себя десятки поваленных деревьев и раздавленных машин. Есть пострадавшие.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Удар стихии уже пережили центральные регионы страны — в Москве и области накануне ликвидировали последствия сильнейшего шторма. Ураган оставил за собой десятки поваленных деревьев и раздавленных машин. Есть пострадавшие. Коммунальщики до сих пор откачивают воду с затопленных улиц и переходов.

Станислав Григорьев оценил последствия погодного апокалипсиса.

«Вот это ветерок прошел, трындец!»

Но это было только начало. Уже через полчаса после того, как были сняты эти кадры, подмосковные города Электросталь, Фрязино и Лобня попали под сильнейший удар стихии. Ураганный ветер и проливной дождь прошли по ним широким фронтом.

«Ураганище, ой, ужас!»

Больше всех досталось Электростали. Этот город очень зеленый, с большим количеством деревьев. Они-то и превратились в смертельно опасные снаряды, когда ветер начал их ломать. Впрочем, летали даже металлические гаражи и куски крыш.

Синоптики говорят: такая погода нехарактерна для сентября. В эти дни все ждут бабьего лета, но похоже, что вместо него пришел тайфун.

Ущерб от стихии еще предстоит посчитать. В дворах подмосковных городов пострадало большое количество машин. Их владельцы, переждав ураган, вышли на улицы и поняли, что многие автомобили уже невозможно восстановить.

«Нашу машину!!! Ну это все, все ребята, вам не повезло больше всех!!!»

«Ой-ой! А тут вообще кошмар! Боже, а если бы кто здесь сидел, то это вообще все».

Почти везде, где похозяйничал ветер, случился и локальный потоп. Ливневая канализация, которую забыли почистить, немедленно дала о себе знать.

«В подъезд попасть нельзя! Туда затекает вода! Хотите поймать со мной рыбу? Там ливневка, которую никто не чистит!»

Сейчас погода в Подмосковье нормализовалась. Температура воздуха держится на уровне 13 градусов тепла, ветер стих до 12-17 метров в секунду. Все еще сохраняется желтый уровень опасности, так как погода еще может преподнести сюрпризы.

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