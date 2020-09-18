Видео: центр Хабаровска уходит под воду

Пользователи соцсетей делятся шокирующими кадрами с улиц столицы Хабаровского края.

Фото, видео: ТАСС / МЧС России; Вконтакте @t_khabarovsk

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Погода

Вода в Амуре в районе Хабаровска продолжает подниматься, в центре города ситуация достигла критического уровня. Это подтверждают многочисленные видео, выложенные местным жителями в социальной сети ВКонтакте.

Ролики сняты совсем недавно как в самом центре, так и в других районах Хабаровска. Очевидно, усилия МЧС пока не смогли переломить ситуацию в региональном центре. Накануне уровень воды в Амуре поднялся сразу на 21 сантиметр, спасатели стали возводить водоналивную дамбу длиной 950 метров.

«Вон пешеход идет, сейчас нырять будет, — прокомментировал один из очевидцев. — Центр Хабаровска, друзья».

Судя по комментариям пользователей в сети, похожие сложности наблюдаются по всему городу. Вода уже начала затапливать припаркованные на улицах автомобили. В прибрежной части, не защищенной дамбой, под воду уходят целые гаражные кооперативы. В роликах также видно, что наводнение принесло на улицы города множество рыбы, сейчас на нерест идет кета.

Ситуация в городе осложняется проливными дождями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Приморье накрыло сильнейшее за последние десять лет наводнение.

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