Раз в неделю и по взаимности: с какими еще странами Россия возобновляет авиасообщение?
Программа вывозных рейсов для россиян прекращается 21 сентября в связи с возобновлением международных авиаперелетов.
Фото: www.globallookpress.com / Kevin Phillips
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о возобновлении с 21 сентября авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Рейсы в Минск, Нур-Султан и Бишкек будут выполняться на взаимной основе раз в неделю.
В оперштабе отметили, что к указанным направлениям с 27 сентября добавится и южнокорейский Сеул.
Кроме прочего, по итогам заседания принято решение о прекращении программы вывозных рейсов для россиян с 21 сентября. Наши соотечественники смогут вернуться на родину регулярными авиарейсами.
Регулярное и чартерное международное авиасообщение с другими странами РФ приостановила 27 марта. Продолжали осуществляться только спецрейсы для возвращения наших соотечественников домой. С 1 августа возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа — в Швейцарию. Однако въезд в последнюю страну разрешен только обладателям вида на жительство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ оценили возможность открытия Европы для российских туристов.
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