Депутат Верховной рады Украины Юрий Загородний опубликовал заявление, в котором обозначил риски для Незалежной в случае остановки проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». По словам представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Соединенные штаты всеми правдами и неправдами пытаются захватить европейский газовый рынок.

Парламентарий уверен, что в случае отказа Евросоюза от реализации проекта новой мишенью Вашингтона станет украинская газотранспортная система (ГТС) как один из конкурентов.

«Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом „Северного потока — 2“ наша ГТС станет следующей целью. И ей помогут бесславно закончить свои дни», — подчеркнул Юрий Загородний.

Народный избранник добавил, что Соединенные Штаты не будут испытывать проблем с украинской ГТС из-за ее удручающего технического состояния. Произошедший недавно взрыв на трубопроводе под Киевом является тому подтверждением.

Помимо прочего, Юрий Загородний склонен считать, что США учинили майдан на Украине не только по политическим, но и по экономическим соображениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европарламент принял резолюцию в отношении России из-за Навального.