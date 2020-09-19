Стало известно о рисках для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»
Депутат Верховной рады Юрий Загородний уверен, что США всеми силами стараются завоевать европейский газовый рынок.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner
Депутат Верховной рады Украины Юрий Загородний опубликовал заявление, в котором обозначил риски для Незалежной в случае остановки проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». По словам представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Соединенные штаты всеми правдами и неправдами пытаются захватить европейский газовый рынок.
Парламентарий уверен, что в случае отказа Евросоюза от реализации проекта новой мишенью Вашингтона станет украинская газотранспортная система (ГТС) как один из конкурентов.
«Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом „Северного потока — 2“ наша ГТС станет следующей целью. И ей помогут бесславно закончить свои дни», — подчеркнул Юрий Загородний.
Народный избранник добавил, что Соединенные Штаты не будут испытывать проблем с украинской ГТС из-за ее удручающего технического состояния. Произошедший недавно взрыв на трубопроводе под Киевом является тому подтверждением.
Помимо прочего, Юрий Загородний склонен считать, что США учинили майдан на Украине не только по политическим, но и по экономическим соображениям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европарламент принял резолюцию в отношении России из-за Навального.
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