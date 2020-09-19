Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией

|
Татьяна Меркер
52

Оперативный штаб принял решение, оценив эпидемиологическую ситуацию.

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann

Тема:
Эпидемия коронавируса

Авиасообщение между Россией и Белоруссией решено было возобновить с 21 сентября. Оперативный штаб оценил эпидемиологическую ситуацию и принял соответствующее решение, сообщает РИА Новости.

Кроме того, международные рейсы из России в Казахстан и Киргизию также будут запущены с 21 сентября. Прекратятся и «ввозные рейсы», что для россиян будет означать возможность возвращения на родину регулярным авиасообщением.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом подчеркнули, что рейсы в эти государства будут осуществляться с периодичностью раз в неделю на взаимной основе.

К указанным направлениям с 27 сентября добавится и южнокорейский Сеул.

С 1 августа были возобновлены полеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа — в Швейцарию. Однако въезд в последнюю страну разрешен только обладателям вида на жительство. Обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения РФ с популярными туристическими направлениями в Европе в российском МИД назвали преждевременным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две европейские столицы названы опасными по COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 сент
Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
19 сент
Раз в неделю и по взаимности: с какими еще странами Россия возобновляет авиасообщение?
18 сент
«Ура, ей лучше!» — Нетребко зажигательно сплясала в больничном коридоре
18 сент
Британская вакцина от COVID-19 — опасна
18 сент
Потерянные безвозвратно: коронавирус лишает людей десяти лет жизни
18 сент
«Чувствую вашу любовь»: Анна Нетребко встретила день рождения на больничной койке
18 сент
Роспотребнадзор предсказал сезонность коронавируса
18 сент
Александр Лукашенко получил Шнобелевскую премию
18 сент
Два российских препарата от коронавируса поступят в аптеки в ближайшее время
17 сент
Чем грозит COVID-19 оперным певцам — мнение специалиста

Читайте также

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
Звезду «Кривого зеркала» преследуют коллекторы из банка
8:34
Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
8:18
«Я готова принять имущество» — старшая дочь Баталова о ЧП с мачехой и сестрой
8:15
19 сентября — день рождения смайлика
7:55
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией
7:40
«Он хозяин своего слова» — Добровинский о лишении Пашаева статуса адвоката

Сейчас читают

«Он хозяин своего слова» — Добровинский о лишении Пашаева статуса адвоката
«Рожайте от слесарей»: жена Петросяна резко ответила хейтерам в сети
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок