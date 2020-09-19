Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией
Оперативный штаб принял решение, оценив эпидемиологическую ситуацию.
Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann
Авиасообщение между Россией и Белоруссией решено было возобновить с 21 сентября. Оперативный штаб оценил эпидемиологическую ситуацию и принял соответствующее решение, сообщает РИА Новости.
Кроме того, международные рейсы из России в Казахстан и Киргизию также будут запущены с 21 сентября. Прекратятся и «ввозные рейсы», что для россиян будет означать возможность возвращения на родину регулярным авиасообщением.
В оперштабе по борьбе с коронавирусом подчеркнули, что рейсы в эти государства будут осуществляться с периодичностью раз в неделю на взаимной основе.
К указанным направлениям с 27 сентября добавится и южнокорейский Сеул.
С 1 августа были возобновлены полеты из России в Великобританию, Турцию и Танзанию, а с 15 августа — в Швейцарию. Однако въезд в последнюю страну разрешен только обладателям вида на жительство. Обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения РФ с популярными туристическими направлениями в Европе в российском МИД назвали преждевременным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что две европейские столицы названы опасными по COVID-19.
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