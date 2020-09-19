«Тюремная тема»: стало известно, какие книги читает Михаил Ефремов в СИЗО

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов в СИЗО много читает, при этом заинтересовался тюремной тематикой. Об этом в интервью URA.RU рассказала посещавшая заключенного член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Он больше говорит про светское, про театр, про книги. Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой, одна из книг была посвящена тюремной теме», — цитирует Меркачеву агентство.

Член ОНК также отметила, после появления двух новых адвокатов настроение к Ефремова заметно улучшилось. Он надеется, что ему заменят реальный срок на условный.

«Последний раз, когда мы с ним общались на этой неделе, он стал более спокойным и позитивным. Мне кажется, настроение у него изменилось из-за появления двух новых адвокатов. Он считает, что они ему помогут», — рассказала Меркачева.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Комментируя исход дела, актер, устроивший пьяное ДТП в центре Москвы, заявил, что его подставил адвокат Эльман Пашаев. На днях новый защитник Ефремова Владимир Васильев подал апелляцию, в которой просит уменьшить срок и назначить условное наказание. Тем временем Эльман Пашаев лишен статуса адвоката.