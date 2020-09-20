Возможность повторного введения ограничений в России оценили в ВОЗ
Специалисты держат под контролем санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.
Фото: Depositphotos / rudall30
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали возможность повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в России.
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович сообщила «Российской газете», что на данный момент нет предпосылок для усиления ограничительных мер в стране.
«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов», — отметила Мелита Вуйнович.
Кроме того, представитель ВОЗ подчеркнула, что универсального решения по этому вопросу для всего мира нет. Стоит учитывать все культурные и социальные особенности государства, исходя из них принимать решение о методах борьбы с инфекцией. Кроме того, рост и уменьшение числа заражений в стране — это результат действий не только правительства, но и граждан.
Мелита Вуйнович отметила, что комплексные меры, принятые российскими властями, а также соблюдение населением необходимых требований дали положительный результат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга.
- 20 сент
- Куда смогут слетать россияне на Новый год — прогноз эксперта по туризму
- 20 сент
- Локдаун Старого света: какие шансы у Европы пережить вторую волну COVID-19
- 19 сент
- Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
- 19 сент
- Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией
- 19 сент
- Раз в неделю и по взаимности: с какими еще странами Россия возобновляет авиасообщение?
- 18 сент
- «Ура, ей лучше!» — Нетребко зажигательно сплясала в больничном коридоре
- 18 сент
- Британская вакцина от COVID-19 — опасна
- 18 сент
- Потерянные безвозвратно: коронавирус лишает людей десяти лет жизни
- 18 сент
- «Чувствую вашу любовь»: Анна Нетребко встретила день рождения на больничной койке
- 18 сент
- Роспотребнадзор предсказал сезонность коронавируса
Читайте также
62%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?