Возможность повторного введения ограничений в России оценили в ВОЗ

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Татьяна Меркер
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Специалисты держат под контролем санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.

Возможность повторного введения ограничений в России оценили в ВОЗ

Фото: Depositphotos / rudall30

Тема:
Эпидемия коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали возможность повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в России.

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович сообщила «Российской газете», что на данный момент нет предпосылок для усиления ограничительных мер в стране.

«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов», — отметила Мелита Вуйнович.

Кроме того, представитель ВОЗ подчеркнула, что универсального решения по этому вопросу для всего мира нет. Стоит учитывать все культурные и социальные особенности государства, исходя из них принимать решение о методах борьбы с инфекцией. Кроме того, рост и уменьшение числа заражений в стране — это результат действий не только правительства, но и граждан.

Мелита Вуйнович отметила, что комплексные меры, принятые российскими властями, а также соблюдение населением необходимых требований дали положительный результат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга.

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