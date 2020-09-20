Возможность повторного введения ограничений в России оценили в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали возможность повторного введения ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции в России.

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович сообщила «Российской газете», что на данный момент нет предпосылок для усиления ограничительных мер в стране.

«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов», — отметила Мелита Вуйнович.

Кроме того, представитель ВОЗ подчеркнула, что универсального решения по этому вопросу для всего мира нет. Стоит учитывать все культурные и социальные особенности государства, исходя из них принимать решение о методах борьбы с инфекцией. Кроме того, рост и уменьшение числа заражений в стране — это результат действий не только правительства, но и граждан.

Мелита Вуйнович отметила, что комплексные меры, принятые российскими властями, а также соблюдение населением необходимых требований дали положительный результат.

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