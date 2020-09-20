Великий педагог и всенародный ведущий: творческий путь Михаила Борисова

Поздно вечером 19 сентября страну облетела печальная новость: скончался легендарный телеведущий, режиссер и актер Михаил Борисов. 71-летнему ведущему «Русского лото» стало плохо на съемках популярной телепрограммы. Его забрали в больницу, где ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Во время транспортировки в специализированную клинику Борисов пережил клиническую смерть. Медики боролись за жизнь популярного телеведущего до последнего, но спасти не смогли.

Официального подтверждения информации о смерти всенародно любимого телеведущего от семьи пока не поступало. Данные противоречивые. Сестра Михаила Борисова опровергла сообщения об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва». Однако, звонок ей поступил в первые минуты. В свою очередь в пресс-службе «Столото» заявили, что уверенно могут говорить о госпитализации. В остальном не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.

О творческом и личном пути советского и российского деятеля искусств рассказывает 5-tv.ru.

Мечта, которая стала явью

Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве в семье известного фотокорреспондента и театрального администратора. Мальчика с юных лет тянуло к творческим профессиям: в 11 лет она впервые принял участие в телесъемках, однако его отец был категорически против того, чтобы его сын поступал в театральный вуз. Тогда Борисов поступил в Горный институт на факультет разработки рудных и нерудных месторождений. Однако тяга к творчеству оказалась сильнее: даже в техническом вузе будущая знаменитость играл в студенческом театре и КВН.

Карьера инженера у Борисова не задалась, да он к ней и не стремился. В 28 лет он наконец-то исполнил детскую мечту: подал документы в Театральный институт имени Бориса Щукина. Борисов оказался на актерско-режиссерском курсе Евгения Симонова, главного режиссера театра им. Вахтангова. Чуть позже телеведущий стал преподавать в родной альма-матер. У именитого режиссера учились Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Александр Олешко, Антон Макарский и многие другие известные сегодня актеры.

mihailborisov.ru

Михаил Борисов старался объять необъятное. В разные годы он был режиссером Томского театра драмы и московских театров «Наш театр», «Глобус». Ставил спектакли в театрах Сатиры, Оперетты, имени Ермоловой, «Табакерке». Активно снимался в кино. Его самые известные роли — Глеб Павлович в «Свахе», Леонид Степанов в «Обручальном кольце», депутат Григорий Корочкин в «Ермоловых» и Лапин в «Товарище Сталине».

С бочонками в руках

Всенародное признание Михаилу Борисову принесла игра «Русское лото», которую телеведущий вел на протяжении 26 лет, начиная с 1994 года. Зрители любили его неподражаемую манеру вести телепередачу: у Борисова были «фирменные» словечки и шутки. Каждое воскресное утро люди разных возрастов примыкали к экранам телевизоров, чтобы узнать не сорвал ли их билет джек-пот. Сам ведущий заявил в одном из интервью, что перед каждым выпуском покупает несколько билетов, однако ему ни разу не повезло. А вот его сын однажды выиграл телевизор. За все время Борисов раздал более двадцати миллиардов рублей и разыграл более двухсот автомобилей и квартир.

mihailborisov.ru

В 2000 году Борисову присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Телеведущий никогда не позволял себе взять паузу: до последнего момента он не только вел популярную передачу, но и выступал в роли ведущего на корпоративах и частных мероприятиях. А также снимался в кино, преподавал в РАТИ (ГИТИС) и Щукинском училище, ставил спектакли и старался успевать все.

Счастливый отец и дедушка

Борисов был женат два раза. С супругой, подарившей ему дочь Марию, он расстался вскоре после заключения брака. Его вторая жена скончалась при родах. Сын Вениамин выжил, и впоследствии его воспитывали сам Борисов и бабушка. Наследник деятеля искусств перенял творческие гены отца. Он стал студентом продюсерского факультета ГИТИСа. Кроме того, молодой человек пишет стихи и песни, а также является сценаристом популярных в России телевизионных программ. Дочь же подарила Борисову двух внуков.

После смерти второй жены, у телеведущего вспыхнул роман с одной из его студенток, которая, по словам Борисова, подарила ему много счастливых мгновений. Правда, как сообщает «Экспресс-газета», отношения, длившиеся десять лет, свадьбой так и не окончились.

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