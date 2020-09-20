Стало известно, где обучаются внучки Александра Лукашенко

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко раскрыл место обучения двух своих дочерей Анастасии и Дарьи, сообщает Sputnik.by

«Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов: Минская международная гимназия», — прокомментировал отец девочек Дмитрий Лукашенко.

Ранее сообщалось, что внучки главы республики забрали документы из лицея Белорусского государственного университета спустя неделю после начала учебы. Это решение было принято вскоре после того, как младший сын лидера соседней республики Николай также передумал учиться в БГУ.

В Минскую международную гимназию в этом году, вслед за двумя сестрами, поступила и самая младшая из трех внучек Лукашенко. Девочка пошла в первый класс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко получил Шнобелевскую премию.