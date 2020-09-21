Зачем Собчак обращалась к Пашаеву и почему скандальный юрист ей отказал

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Валентин Черников
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После оглашения приговора Михаилу Ефремову выяснились подробности о прошлой деятельности правозащитника.

Зачем Собчак обращалась к Пашаеву и почему скандальный юрист ей отказал

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак пыталась нанять Эльмана Пашаева после нападения на нее в Среднеуральском монастыре. Об этом известный правозащитник рассказал в эфире программы «Новые русские сенсации».

«Я Собчак отказал, когда в Свердловской области якобы было совершено преступление и неправомерные действия по отношению к ней. Мне такого шоу «не надо», — заявил юрист.

Скандальный инцидент с Собчак произошел 27 июня на территории женского монастыря, захваченного схиигуменом Сергием. Туда теледива отправилась со своей командой для съемок. Внутри, по словам звезды, около 30 человек окружили их съемочную группу и начали выталкивать за ворота. При этом в результате конфликта якобы даже избили режиссера Сергея Ерженкова. Результатом происшествия стал разбитый телефон, украденная дорогостоящая аппаратура и отснятый материал.

Эльман Пашаев стал известен на всю страну во время уголовного процесса над актером Михаилом Ефремовым по делу о смертельном ДТП, которое произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Заслуженного артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима. После этого интернет-пользователи иронично нарекли Пашаева «адвокатом года». 18 сентября Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил его адвокатского статуса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эльман Пашаев объяснил, почему «провалил» дело Михаила Ефремова.

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