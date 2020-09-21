Россия возобновила авиасообщение еще с тремя государствами

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Валентин Черников
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Кабмин сообщил о частичном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса.

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя государствами

Фото: www.globallookpress.com /onemorepicture / Thorsten Wagner, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россия восстановила авиасообщение еще с тремя странами: Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Об этом сообщается на сайте кабмина. Для граждан этих государств и имеющих в них вид на жительство снимаются ограничения на въезд в РФ, введенные в связи с распространением коронавируса. Россияне также смогут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как уточняется, рейсы с Казахстаном и Киргизией возобновятся 21 сентября и будут выполняться раз в неделю. Самолеты из Кореи и обратно начнут курсировать с 27 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией.

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