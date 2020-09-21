Предполагаемая любовница Ефремова пропала после вынесения приговора

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Анастасия Шадская
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Актриса Дарья Белоусова съехала из съемной квартиры и перестала отвечать на звонки знакомых.

Предполагаемая любовница Ефремова пропала после вынесения приговора

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Молодая коллега российского актера Михаила Ефремова Дарья Белоусова, которую подозревают в романтических отношениях со звездой, перестала выходить на связь. С момента оглашения приговора знаменитости уже прошло почти две недели, однако друзья и близкие девушки до сих пор не могут дозвониться до нее.  Также актриса съехала из квартиры, в которой ранее, по слухам, проводила много времени с Михаилом Ефремовым.

По словам знакомых, сейчас Белоусова отключила телефон. Где она проживает — также неизвестно. Хозяйка квартиры, где актриса жила много лет, отзывалась о ней хорошо. Женщина не сразу поняла, что девушка посвящает себя не только карьере.

«Она как-то проговорилась, что очень много готовит. Я сразу поняла, что у нее появился мужчина, — сказала она на телевидении. — Их часто видели с Ефремовым, он ее будто околдовал. Дарья полностью от него зависела», - рассказал хозяйка квартиры хозяйка квартиры в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

Слухи о том, что звезды постоянно были вместе, подтверждали и друзья Ефремова во время следствия по его делу. Так, они даже высказывали предположения, что именно она была за рулем в момент аварии, а актер взял ее вину на себя.

Во время суда Белоусова не комментировала  отношения  с актером. А после вынесения приговора буквально исчезла с радаров. Похожая ситуация случилась и с избранницей погибшего в том ДТП Сергея Захарова. Его гражданская жена Ирина Стерхова перестала выходить на связь с друзьями, пишет Starhit.

Ранее 5-tv.ru писал новые подробности отношений Михаила Ефремова с актрисой Белоусовой.

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