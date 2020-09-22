В ближайший месяц планируется выпустить около 500 тысяч доз вакцины в России
О планах по производству рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Фото, видео: www.globallookpress / Cadu Rolim via www.imago-images.; 5-tv.ru
В России уже через месяц планируют выпустить около полумиллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его словам, медучреждения испытывать дефицита в препарате не будут. Объемы производства наращивают, и уже в феврале следующего года планируется выйти на максимальную мощность. Кроме того, это позволит оказать помощь иностранным государствам. Причем, речь идет не о продаже самой вакцины, а об организации производства.
«В частности РФПИ сегодня проводит работу со странами, с их системами здравоохранения на предмет коллаборации и возможности производства вакцины на местах с учетом формулы вакцины, которая разработана НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи», — заявил министр.
Интерес к российской вакцине проявили многие, разработку института имени Гамалеи зарегистрировали первой в мире. Сейчас договоренности о поставках есть с 30 странами.
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