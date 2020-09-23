Адвокат Ефремова подал жалобу: давление Пашаева на актера — повод для смягчения приговора
Заявление было подано в Пресненский районный суд Москвы.
Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
Новый адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, подал апелляционную жалобу в Пресненский районный суд. По мнению Романа Филиппова, представлявший актера в суде юрист Эльман Пашаев не предоставил Ефремову должную защиту на судебном процессе.
Более того, Филиппов считает, что давление юриста Эльмана Пашаева на актера является поводом для смягчения приговора.
«Давление на Ефремова <…> со стороны защитника Пашаева Эльмана <…> не допустимо и не соответствует „Кодексу профессиональной этики адвоката“, что в свою очередь, фактически, привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту», — говорится в тексте апелляционной жалобы.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Сейчас осужденный находится в следственном изоляторе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, почему «провалил» громкое дело о смертельном ДТП при участии актера. В середине сентября его лишили адвокатского статуса.
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