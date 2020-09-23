Новый адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, подал апелляционную жалобу в Пресненский районный суд. По мнению Романа Филиппова, представлявший актера в суде юрист Эльман Пашаев не предоставил Ефремову должную защиту на судебном процессе.

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Более того, Филиппов считает, что давление юриста Эльмана Пашаева на актера является поводом для смягчения приговора.

«Давление на Ефремова <…> со стороны защитника Пашаева Эльмана <…> не допустимо и не соответствует „Кодексу профессиональной этики адвоката“, что в свою очередь, фактически, привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту», — говорится в тексте апелляционной жалобы.

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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Сейчас осужденный находится в следственном изоляторе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев признался, почему «провалил» громкое дело о смертельном ДТП при участии актера. В середине сентября его лишили адвокатского статуса.