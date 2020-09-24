Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым подала на развод за пару недель до трагедии

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Светлана Александрова
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В рязанском суде обнаружилось заявление Маргариты Захаровой с просьбой расторгнуть брак.

Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым подала на развод за пару недель до трагедии

Фото: Соцсети

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В деле о ДТП с участием Михаила Ефремова наметился сенсационный поворот. Из числа потерпевших сможет быть вычеркнута вдова погибшего Сергея Захарова. Зато у женщины, с которой он жил — Ирины Стерховой появился шанс получить компенсацию. Как сообщает МК, в мировом суде Рязани нашлось заявление о расторжении заключенного в 1993 году брака, поданное Маргаритой Захаровой в мае этого года — за пару недель до трагедии. В документе говорится, что супруги фактически не проживали вместе с декабря 1994 года, а с лета 2018 не считали себя мужем и женой.

«В связи с тем, что в наших отношениях отсутствует чувство любви и взаимопонимания, совместная жизнь с ответчиком не сложилась и брачные отношения между нами прекращены с июня 2018 года, общее хозяйство не ведется, и у меня, и у ответчика в настоящее время отдельная личная жизнь. Примирение между мной и ответчиком, а также наша дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи не возможны», — приводит издание текст заявления Маргариты Захаровой.

Она пишет также, что ответчик против расторжения брака не возражает, и никаких имущественных споров между ними нет, как нет и несовершеннолетних детей.

Между тем адвокат Захаровой утверждал на суде, что Маргарита проживала с погибшим, отношения у пары были хорошие, и о разводе речи не шло. На просьбу прокомментировать заявление вдова бросила трубку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, гражданская жена Сергея Захарова Ирина Стерхова подала в Минюст РФ, Федеральную палату адвокатов и Следственный комитет жалобу на адвокатов, участвовавших в процессе по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Женщина утверждает, что защитники сфальсифицировали документ, из-за которого ее не признали потерпевшей.

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