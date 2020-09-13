Гражданская жена погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова подала жалобы на адвокатов
Ирина Стерхова, которую суд так и не признал потерпевшей, утверждает, что защитники подделали документы.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Гражданская жена погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова направила жалобы в Минюст РФ, Федеральную палату адвокатов, Следственный комитет и другие инстанции на участвовавших в судебном процессе адвокатов. Об этом Ирина Стерхова сообщила в интервью «МК». Она назвала «липой» документ, из-за которого ее не признали потерпевшей. Это была характеристика участкового, который показал, что Захаров был не гражданским мужем, а просто квартиросъемщиком Стерховой.
Лейтенант полиции, в свою очередь ссылался на слова соседки Ирины, которая дружила и с ней, и с погибшим Сергеем Захаровым.
«Мы с ним сидели, я ему полчаса рассказывала, что знаю Сергея и Ирину, как любящую пару. Так дружелюбно мы с ним пообщались. И написал он с моих слов так все красиво. Пока общались, он говорил, что обеими руками за эту семью, поддерживал Ирину. Все шло хорошо. Когда я узнала, что мои слова исказили, была в шоке», — рассказала изданию Наталья.
Женщина уже дала новые показания полицейским, которые проводят проверку по данному факту.
Сама Ирина Стерхова уверена, что характеристика участкового получена адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым «очень странными» и «незаконными путями».
«Мне наконец стало понятно, с помощью кого появился документ от участкового про то, что Сережа снимал у меня „койко-место“. Именно этой характеристикой размахивал адвокат Пашаев перед СМИ, когда говорил, что разоблачил меня. На этот документ ссылался и адвокат родственников Захарова», — сказала Стерхова.
Теперь у женщины, которая утверждает, что прожила с Сергеем Захаровым больше 20 лет, появился шанс добиться правды. И денежной компенсации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Стерхова в слезах покинула заседание суда, на котором ее так и не признали потерпевшей по делу о ДТП, а адвокат Ефремова Эльман Пашаев обвинил в фальсификации доказательств.
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