В Москве ряд крупных магазинов закрыли за нарушение масочного режима

Власти Москвы закрыли ряд магазинов крупных торговых сетей за нарушение масочно-перчаточного режима. О введении превентивных мер в условиях угрозы распространения коронавируса сообщил глава департамента торговли и услуг российской столицы Алексей Немерюк.

«Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей „Перекресток“ и „Магнолия“ прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима», — цитирует Алексея Немерюка ТАСС.

Чиновник отметил, что в общей сложности за указанные нарушения в Москве была приостановлена работа 43 предприятий торговли. Алексей Немерюк добавил, что решение о сроках закрытия магазинов будет принимать суд.

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