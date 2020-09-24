В Москве ряд крупных магазинов закрыли за нарушение масочного режима
Сроки приостановки работы предприятий торговли определит суд.
Фото: ТАСС / Сергей Петров
Власти Москвы закрыли ряд магазинов крупных торговых сетей за нарушение масочно-перчаточного режима. О введении превентивных мер в условиях угрозы распространения коронавируса сообщил глава департамента торговли и услуг российской столицы Алексей Немерюк.
«Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей „Перекресток“ и „Магнолия“ прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима», — цитирует Алексея Немерюка ТАСС.
Чиновник отметил, что в общей сложности за указанные нарушения в Москве была приостановлена работа 43 предприятий торговли. Алексей Немерюк добавил, что решение о сроках закрытия магазинов будет принимать суд.
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