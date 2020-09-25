Новый коронавирус может стать причиной развития опухоли мозга

|
Алина Потёмкина
50

При этом исследователи считают, что последствия COVID-19 еще предстоит долго изучать.

Новый коронавирус может стать причиной развития опухоли мозга

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Турецкие ученые выдвинули гипотезу, что новый коронавирус может привести к возникновению опухоли головного мозга или ускорить развитие уже имеющейся. По их мнению, часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания. Возможность такого развития событий уже доказана с помощью компьютерного моделирования, пишут «Известия».

Российские ученые оценили вероятность таких рисков. По мнению заведующей лабораторией вирусного канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Ксении Смирновой, говорить о доказанном влиянии COVID-19 на развитие опухоли мозга преждевременно.

«Любой онкогенный вирус, проникая в клетку, изменяет ее, что в ряде случаев приводит к ее злокачественному перерождению. Но необходимо отметить, что это довольно длительный процесс, который обязательно требует влияния дополнительных факторов внешней и внутренней среды», — сказала эксперт.

По ее словам, науке известны случаи этиологической роли ряда нейротропных вирусов (например, вируса Эпштейна-Барр) в развитии глиом. Однако SARS-Cov-2 является РНК-вирусом. Гипотеза турецких ученых нуждается в дальнейшем изучении и поиске доказательств. Впрочем, такой точки зрения придерживаются и сами авторы гипотезы.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла, сколько может оставаться заразным пациент, переболевший коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
25 сент
Собянин попросил работодателей перевести москвичей на удаленку
25 сент
Может быть сильнее первой: Вторую волну коронавируса ждут в мире
24 сент
У десятилетнего сына Михаила Ефремова подтвердился коронавирус
24 сент
Медики обнаружили новый штамм коронавируса
24 сент
В Москве ряд крупных магазинов закрыли за нарушение масочного режима
24 сент
В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа
24 сент
Депутат Госдумы скончался от коронавируса
23 сент
Путин продлил меры из-за COVID-19 для иностранцев на территории РФ
23 сент
Мишустин оценил реакцию ВОЗ на пандемию коронавируса
23 сент
Мировое сообщество обсуждает главные тезисы выступления Путина в ООН

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
77.18
0.83 89.98
0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
«Похожи?» — Бабкина предложила сравнить фото внучки со своим детским снимком
12:56
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о второй волне коронавируса в России
12:45
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина
12:38
Новый коронавирус может стать причиной развития опухоли мозга
12:25
«Пробка и штопор в сумке»: дочь актера Конкина пришла в бассейн нетрезвой, заявили очевидцы
12:17
Король Норвегии Харальд V попал в больницу

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок