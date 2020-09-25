Новый коронавирус может стать причиной развития опухоли мозга
При этом исследователи считают, что последствия COVID-19 еще предстоит долго изучать.
Фото: ТАСС / Егор Алеев
Турецкие ученые выдвинули гипотезу, что новый коронавирус может привести к возникновению опухоли головного мозга или ускорить развитие уже имеющейся. По их мнению, часть молекулы SARS-Cov-2 (S-белок) связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания. Возможность такого развития событий уже доказана с помощью компьютерного моделирования, пишут «Известия».
Российские ученые оценили вероятность таких рисков. По мнению заведующей лабораторией вирусного канцерогенеза ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Ксении Смирновой, говорить о доказанном влиянии COVID-19 на развитие опухоли мозга преждевременно.
«Любой онкогенный вирус, проникая в клетку, изменяет ее, что в ряде случаев приводит к ее злокачественному перерождению. Но необходимо отметить, что это довольно длительный процесс, который обязательно требует влияния дополнительных факторов внешней и внутренней среды», — сказала эксперт.
По ее словам, науке известны случаи этиологической роли ряда нейротропных вирусов (например, вируса Эпштейна-Барр) в развитии глиом. Однако SARS-Cov-2 является РНК-вирусом. Гипотеза турецких ученых нуждается в дальнейшем изучении и поиске доказательств. Впрочем, такой точки зрения придерживаются и сами авторы гипотезы.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла, сколько может оставаться заразным пациент, переболевший коронавирусом.
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