Пашаев поздравил с днем рождения Добровинского и указал на его «грязные методы»
В Москве прошла пресс-конференция с бывшим защитником актера.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Юрист Эльман Пашаев, который защищал актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, высказался о своем оппоненте в суде Александре Добровинском. По его словам, он «использовал самые грязные методы».
Как рассказал защитник актера в рамках пресс-конференции, во время процесса была «дана команда», чтобы актер получил именно восемь лет колонии общего режима. Он подчеркнул, что «был заказ гасить Ефремова», так как артист мешал «самолюбивым чиновникам».
При этом Пашаев уверен, что любой адвокат всегда должен действовать по принципу «не навреди». Изначально он планировал вести дело без участия СМИ, однако после решил все же последовать примеру самого Добровинского. Сотрудничать с медиа юристу также посоветовал его друг-журналист.
При этом Пашаев также поздравил Добровинского с днем рождения. Он подчеркнул, что относился к нему всегда с большим уважением.
«От всей души поздравляю, желаю ему здоровья, сил» — сказал он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает «полнейшим бредом» действия нового адвоката актера. После «провала» дела скандального юриста лишили адвокатского статуса.
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