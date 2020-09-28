В России разработали прибор для уничтожения коронавируса в воде

Инженеры рязанского приборного завода в сотрудничестве с учеными из МГТУ имени Баумана предложили новый способ обеззараживания воды от патогенной микрофлоры. В том числе от коронавируса и других устойчивых форм микроорганизмов, биотоксинов и вирусов, передают «Известия». Разработчики представили прибор, который воздействует на жидкость высокоинтенсивным импульсным излучением сплошного спектра, от ультрафиолетового до инфракрасного.

В качестве источника излучения используются импульсные ксеноновые лампы. Обработка воды проводится короткими световыми импульсами высокой интенсивности. Такие импульсы разрушают жизненно важные структуры вирусов и бактерий за десятые доли секунды.

Изобретенный модуль можно будет встраивать в системы водоснабжения и использовать без вреда окружающей среде. Ресурса прибора хватает на тысячу кубометров воды. Это значит, что обновлять его можно будет примерно раз в 20 лет.

Как уточняют эксперты, на сегодня не выявлено доказанных случаев заражения COVID-19 через воду. Однако установка поможет очистить жидкость от любых патогенов.

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