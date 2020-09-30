Байден предложил Трампу заткнуться на первых теледебатах

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Трансляцию дебатов, начавшихся в Кливленде, ведут крупнейшие американские телеканалы.

Фото, видео: Reuters / Brian Snyder; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В эти минуты все внимание США и мира приковано к первым предыборным теледебатам. Действующий президент Дональд Трамп встретился со своим соперником Джо Байденом в Кливленде менее часа назад. Трансляцию дебатов ведут крупнейшие американские телеканалы.

Кандидаты, как и ожидалось, не обменялись рукопожатиями. Объяснив это непростой ситуацией с коронавирусом. Однако, оба при этом вышли без защитных масок.

Теледебаты разбиты на шесть блоков. Участники уже обменялись колкостями и устроили перепалку. Разошлись во взглядах на медицинское страхование. Байден настаивает на бесплатной медицине для всех, Трамп пытается защитить тех, кто пользуется частными медуслугами.

Также оппоненты схлестнулись из-за коронавируса. Байден обвинил Трампа в панике и неверных решениях. Действующий глава Белого Дома заявил, что если бы Байден был президентом, то умерли бы не сотни тысяч, а миллионы американцев.

Общение двух кандидатов получилось довольно эмоциональным. В какой-то момент Байден даже предложил Трампу заткнуться.

Это был не единственный случай. В ходе дебатов оппоненты несколько раз перебивали друг друга. Джо Байдену даже пришлось указать на то, что Трамп поступает «не по-президентски».

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