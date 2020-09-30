Байден предложил Трампу заткнуться на первых теледебатах
Трансляцию дебатов, начавшихся в Кливленде, ведут крупнейшие американские телеканалы.
Фото, видео: Reuters / Brian Snyder; 5-tv.ru
В эти минуты все внимание США и мира приковано к первым предыборным теледебатам. Действующий президент Дональд Трамп встретился со своим соперником Джо Байденом в Кливленде менее часа назад. Трансляцию дебатов ведут крупнейшие американские телеканалы.
Кандидаты, как и ожидалось, не обменялись рукопожатиями. Объяснив это непростой ситуацией с коронавирусом. Однако, оба при этом вышли без защитных масок.
Теледебаты разбиты на шесть блоков. Участники уже обменялись колкостями и устроили перепалку. Разошлись во взглядах на медицинское страхование. Байден настаивает на бесплатной медицине для всех, Трамп пытается защитить тех, кто пользуется частными медуслугами.
Также оппоненты схлестнулись из-за коронавируса. Байден обвинил Трампа в панике и неверных решениях. Действующий глава Белого Дома заявил, что если бы Байден был президентом, то умерли бы не сотни тысяч, а миллионы американцев.
Общение двух кандидатов получилось довольно эмоциональным. В какой-то момент Байден даже предложил Трампу заткнуться.
Joe Biden to Trump: "will you shut up, man" pic.twitter.com/xwCS0I4CQe— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2020
Это был не единственный случай. В ходе дебатов оппоненты несколько раз перебивали друг друга. Джо Байдену даже пришлось указать на то, что Трамп поступает «не по-президентски».
- 29 сент
- Путин поручил объяснить россиянам разницу между вакцинами от COVID-19
- 29 сент
- Путин намерен привиться от коронавируса
- 29 сент
- Исторический сдвиг: более миллиона американцев досрочно проголосовали на выборах
- 29 сент
- Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию
- 29 сент
- Спрогнозирован пик инфицирования коронавирусом в России
- 29 сент
- Трамп отказался делать экспресс-тест на коронавирус перед камерами
- 28 сент
- «Расслабляться нельзя!» — Путин о ситуации с коронавирусом в РФ
- 28 сент
- Названы сроки выхода России на плато по коронавирусу
- 28 сент
- Британцы подрались с полицейскими на митинге против новых ограничений из-за COVID
- 28 сент
- В России разработали прибор для уничтожения коронавируса в воде
Читайте также
94%
1.01 93.02
1.54
Нашли ошибку?