Байден предложил Трампу заткнуться на первых теледебатах

В эти минуты все внимание США и мира приковано к первым предыборным теледебатам. Действующий президент Дональд Трамп встретился со своим соперником Джо Байденом в Кливленде менее часа назад. Трансляцию дебатов ведут крупнейшие американские телеканалы.

Кандидаты, как и ожидалось, не обменялись рукопожатиями. Объяснив это непростой ситуацией с коронавирусом. Однако, оба при этом вышли без защитных масок.

Теледебаты разбиты на шесть блоков. Участники уже обменялись колкостями и устроили перепалку. Разошлись во взглядах на медицинское страхование. Байден настаивает на бесплатной медицине для всех, Трамп пытается защитить тех, кто пользуется частными медуслугами.

Также оппоненты схлестнулись из-за коронавируса. Байден обвинил Трампа в панике и неверных решениях. Действующий глава Белого Дома заявил, что если бы Байден был президентом, то умерли бы не сотни тысяч, а миллионы американцев.

Общение двух кандидатов получилось довольно эмоциональным. В какой-то момент Байден даже предложил Трампу заткнуться.

Joe Biden to Trump: "will you shut up, man" pic.twitter.com/xwCS0I4CQe