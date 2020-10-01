Горят леса и в соседней Ростовской области. Площадь пожаров увеличилась до 280 гектаров. Осложняет ситуацию сильный ветер. Он принес в регион настоящую песчаную бурю. Города и поселки заволокло пылью. Видимость на дорогах практически нулевая.

В аэропортах задержаны десятки авиарейсов.

Такая же обстановка в Ставропольском крае. И все из-за сухой погоды и практически полного отсутствия осадков.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер ожидается на территории регионов в течение всего дня.