Песчаная буря накрыла Ростов-на-Дону и Ставропольский край — видео
Десятки рейсов задержаны из-за непогоды в регионе.
Фото, видео: ВКонтакте @ddemkov; 5-tv.ru
Горят леса и в соседней Ростовской области. Площадь пожаров увеличилась до 280 гектаров. Осложняет ситуацию сильный ветер. Он принес в регион настоящую песчаную бурю. Города и поселки заволокло пылью. Видимость на дорогах практически нулевая.
В аэропортах задержаны десятки авиарейсов.
Такая же обстановка в Ставропольском крае. И все из-за сухой погоды и практически полного отсутствия осадков.
По прогнозам синоптиков, сильный ветер ожидается на территории регионов в течение всего дня.
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