«Он ответит»: Пашаев о напавшем и облившем его фекалиями в Москве

Эльман Пашаев рассказал о неприятном инциденте, который с ним произошел около одного из федеральных каналов. На бывшего адвоката Михаила Ефремова набросился неизвестный мужчина и облил его странным содержимым из термоса. Пашаев погнался за обидчиком, повалил его на землю. У нападавшего рассыпались документы, которые Эльман забрал.

«Было нападение. Бросился, напал. Я его догнал, поймал. Я думал специально провокация. Я же сегодня говорил, что буду разоблачать коррупционеров среди правоохранительных органов. И он, когда напал, сказал, что за вчерашнее высказывание. ОН вылил какую-то херню из термоса, я не знаю, что это было. Вот я ему сочувствую. У меня все его документы есть, я его поймал, он упал и уронил все документы. Его десятое поколение будет вспоминать. Он ответит за свои поступки», — сказал Пашаев.

Пашаев уверен, что таким образом его хотят запугать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пашаева лишили депутатского статуса в четвертый раз за нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката во время процесса по делу Ефремова.