«Он ответит»: Пашаев о напавшем и облившем его фекалиями в Москве
Неприятный инцидент произошел с экс-адвокатом Михаила Ефремова около одного из федеральных телеканалов.
Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru
Эльман Пашаев рассказал о неприятном инциденте, который с ним произошел около одного из федеральных каналов. На бывшего адвоката Михаила Ефремова набросился неизвестный мужчина и облил его странным содержимым из термоса. Пашаев погнался за обидчиком, повалил его на землю. У нападавшего рассыпались документы, которые Эльман забрал.
«Было нападение. Бросился, напал. Я его догнал, поймал. Я думал специально провокация. Я же сегодня говорил, что буду разоблачать коррупционеров среди правоохранительных органов. И он, когда напал, сказал, что за вчерашнее высказывание. ОН вылил какую-то херню из термоса, я не знаю, что это было. Вот я ему сочувствую. У меня все его документы есть, я его поймал, он упал и уронил все документы. Его десятое поколение будет вспоминать. Он ответит за свои поступки», — сказал Пашаев.
Пашаев уверен, что таким образом его хотят запугать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пашаева лишили депутатского статуса в четвертый раз за нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката во время процесса по делу Ефремова.
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