Армения сообщила о 10 раненых спасателях непризнанной Нагорно-Карабахской республики при обстреле Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами.

«В результате обстрела ВС Азербайджана Степанакерта в Спасательной службе Арцаха есть 10 раненых. Их жизнь находится вне опасности», — цитирует ТАСС заявление Единого информационного центра при правительстве Армении.

В сообщении говорится также, что в результате удара частично разрушено здание Спасательной службы и повреждены припаркованные рядом с ним автомобили.

Между тем Минобороны Армении заявило о пяти сбитых самолетах и трех вертолетах ВС Азербайджана. Ранее в ведомстве также сообщало, в результате обстрела Степанакерта 2 октября есть раненые и разрушено «множество объектов гражданской инфраструктуры».

В свою очередь министерство обороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле населенного пункта в Шамкирском районе с территории Армении. Обе стороны обвиняют друг друга в использовании реактивной системы залпового огня «Смерч».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий обстрела столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики и интервью с местной жительницей, которая возмущена происходящими в XXI веке зверствами. Сегодня же стало известно, что певица Чичерина попала под обстрел в Карабахе вместе с российскими и армянскими журналистами.

Конфликт в Нагорном Карабахе перешел в горячую фазу 27 сентября. Территория остается спорной с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведется процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

После возобновления конфликта Армения и Азербайджан возложили друг на друга ответственность за эскалацию обстановки. Стороны сообщили о потерях среди мирного населения. И Ереван, и Баку опровергают данные противника о происходящем в зоне конфликта.