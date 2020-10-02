Армения сообщила о 10 раненых карабахских спасателях — видео

|
Светлана Александрова
Эксклюзив 93

По данным армянского Единого информационного центра, здание Спасательной службы в Степанакерте пострадало при обстреле азербайджанскими ВС.

Фото, видео: 5-tv.ru

Армения сообщила о 10 раненых спасателях непризнанной Нагорно-Карабахской республики при обстреле Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами.

«В результате обстрела ВС Азербайджана Степанакерта в Спасательной службе Арцаха есть 10 раненых. Их жизнь находится вне опасности», — цитирует ТАСС заявление Единого информационного центра при правительстве Армении.

В сообщении говорится также, что в результате удара частично разрушено здание Спасательной службы и повреждены припаркованные рядом с ним автомобили.

Между тем Минобороны Армении заявило о пяти сбитых самолетах и трех вертолетах ВС Азербайджана. Ранее в ведомстве также сообщало, в результате обстрела Степанакерта 2 октября есть раненые и разрушено «множество объектов гражданской инфраструктуры».

В свою очередь министерство обороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле населенного пункта в Шамкирском районе с территории Армении. Обе стороны обвиняют друг друга в использовании реактивной системы залпового огня «Смерч».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий обстрела столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики и интервью с местной жительницей, которая возмущена происходящими в XXI веке зверствами. Сегодня же стало известно, что певица Чичерина попала под обстрел в Карабахе вместе с российскими и армянскими журналистами.

Конфликт в Нагорном Карабахе перешел в горячую фазу 27 сентября. Территория остается спорной с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведется процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

После возобновления конфликта Армения и Азербайджан возложили друг на друга ответственность за эскалацию обстановки. Стороны сообщили о потерях среди мирного населения. И Ереван, и Баку опровергают данные противника о происходящем в зоне конфликта.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.09
0.81 91.58
0.86
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября

Последние новости

17:25
Кокорин не примет участия в матче ЧР против «Зенита» из-за травмы
17:14
Адвокат Федосеевой-Шукшиной ответила на обвинения Алибасова о замках на дверях
17:14
«Это было наваждение, гипноз» — Ефремов о влиянии на него Пашаева
17:03
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября
16:52
Армения сообщила о 10 раненых карабахских спасателях — видео
16:45
Банду угонщиков элитных автомобилей задержали в Петербурге

Сейчас читают

Поклонники Бабкиной пришли в восторг от стройной фигуры певицы
«Я самая счастливая»: Рудковская в четвертый раз стала мамой
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок