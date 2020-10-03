Цымбалюк-Романовская заявила, что не собиралась рожать от Джигарханяна

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская развеяла слухи, что хотела в браке родить мужу ребенка. Она заявила, что это было совершенно не нужно их паре. Также женщина намекнула, что у нее в жизни появился новый интересный проект.

Цымбалюк-Романовская продолжает уверять, что состояние ее бывшего супруга куда хуже, чем все думают. Она уверена, что его деменцию используют ради достижения своих целей его якобы друзья. Более того, развода без их участия могло не случиться, считает женщина.

«Я расцениваю эту ситуацию, когда нас разлучили, больше как трагедию для него, чем для меня», — рассказала Виталина.

Историю с переписанной на свое имя квартирой Цымбалюк-Романовская вновь опровергла. По ее словам, это было сделано с подачи супруга, чтобы недвижимость не отобрали в пользу сына его бывшей супруги, Степана Джигарханяна. А сам муж якобы все еще прописан там, и она ждет, когда он вернется. Внутри все сделано для удобства пожилого человека — нет порогов, низкая ванна.

«Честно говоря, до сих пор ощущаю, что он должен быть здесь», — заметила она в интервью для сайта KP.RU.

Виталина рассказала, что ей недавно предложили интересный социально-образовательный проект, но раскрывать детали она пока не может. Что творится в ее личной жизни, также секрет. Женщине скоро 42 года, но об отсутствии детей от Джигарханяна она не жалеет. Тем более что тот теперь ее может не узнать при встрече, считает женщина.

«Армен Борисович болел довольно давно. И история с ребенком не была нам, думаю, нужна. Мы были счастливой семьей. Рядом с ним я сама себя чувствовала ребенком», — призналась Цымбалюк-Романовская.

Все заявления Виталины полностью противоречат словам близкого друга Джигарханяна, Артура Согомоняна. Он уверяет, что артист отлично себя чувствует, но не появляется на публике из-за риска заражения коронавирусом на фоне ослабленного другими заболеваниями организма. 85-летие 3 октября он отметит скромно.

«Он очень хотел прийти на свой юбилей в театр, но врачи отговорили», — рассказал Согомонян.

Сейчас Джигарханян вновь живет вместе с Татьяной Власовой. Это его бывшая жена, развод с ней он оформил ради женитьбы на Виталине. Более того, теперь он молодую экс-супругу и не вспоминает.

По мнению Цымбалюк-Романовской, говорить о любви между ней и Джигарханяном уже поздно.

«Вы его видели последние два года, говорили с ним? — уточнила она. — В его состоянии деменции он не знает и не понимает, что сейчас происходит».

Виталина заверяет, что их отношения с народным артистом СССР длились без малого 20 лет. А вот женаты они были лишь год — развод прошел с большим скандалом и обвинениями в адрес женщины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Цымбалюк-Романовская считает последствия болезни Джигарханяна необратимыми.