Состояние здоровья Дональда Трампа резко ухудшилось

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа, инфицированного коронавирусом, все еще вызывает большие опасения.

Как заявил в эфире Fox News глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, утром 2 октября у американского лидера наблюдалось резкое снижение уровня насыщения крови кислородом. Кроме того, температура тела была значительно повышена.

К счастью, медикам военного госпиталя имени Уолтера Рида, куда был госпитализирован Трамп, удалось быстро его стабилизировать. При этом делать скорые прогнозы они не спешат. В частности, личный врач 74-летнего президента США Шон Конли заявляет, что говорить о состоянии его здоровья можно лишь с «осторожным оптимизмом».

О болезни американского лидера стало известно 2 октября. На странице в Twitter Трамп опубликовал пост, где заявил, что результаты теста на коронавирус у него и его супруги Меланьи оказались положительными. Вскоре появились слухи, что заразить главу государства могла его помощница Хоуп Хикс, везде и всюду следовавшая за ним по пятам. Диагноз COVID-19 был поставлен ей на несколько дней раньше президента США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инфицированный коронавирусом Дональд Трамп лично обратился к стране.