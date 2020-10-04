В Степанакерте сработала сирена воздушной тревоги
По словам очевидцев, за городом были слышны несколько взрывов от артиллерийских снарядов.
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) — Степанакерте — включили сирену воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента с места событий.
По словам жителей города, на окраинах слышны звуки взрывов от артиллерийских снарядов.
При этом ночь в Степанакерте прошла спокойно, без обстрелов.
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