В Степанакерте сработала сирена воздушной тревоги

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Марина Неруцких
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По словам очевидцев, за городом были слышны несколько взрывов от артиллерийских снарядов.

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) — Степанакерте — включили сирену воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

По словам жителей города, на окраинах слышны звуки взрывов от артиллерийских снарядов. 

При этом ночь в Степанакерте прошла спокойно, без обстрелов.

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