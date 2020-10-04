Минобороны Армении сообщило о перестрелке на Арцахском фронте Карабаха

Перестрелка возобновилась на Арцахском фронте в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом 4 октября сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«На Арцахском фронте идет перестрелка, на отдельных участках ведется огонь малой интенсивности также из артиллерийских средств», — написала политический деятель на странице в Facebook.

Известно также, что с самого утра 4 октября на территории Степанакерта были слышны звуки сирены воздушной тревоги. По информации участников событий, из-за города доносились отголоски артиллерийских залпов. Вместе с тем очевидцы отмечали, что ночь в этой местности прошла спокойно.

Facebook @shushanstepanyan

Днем ранее в столицу непризнанной НКР с экстренным визитом прибыл спикер парламента Армении Арарат Мирзоян. С представителями Карабаха делегация обсудила военную, политическую и дипломатическую ситуации в регионе. В рамках встречи Мирзоян также побеседовал с председателем Национального собрания Карабаха Артуром Товмасяном.

В свою очередь мировое сообщество, в частности, Российская Федерация, все также призывают стороны-участницы военного конфликта в Нагорном Карабахе закончить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Ситуация в Карабахе вышла из-под контроля 27 сентября. Армения и Азербайджан в очередной раз начали обмениваться боевыми ударами по всей линии соприкосновения.

Конфликт имеет более чем 30-летнюю историю. Противостояние началось в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во результате вооруженных столкновений в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль не только над Нагорным Карабахом, но и над семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года, но прийти к консенсусу до сих пор так и не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики. Сама НКР стороной переговоров не является.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что азербайджанские военные водрузили свой флаг в занятом селе в Нагорном Карабахе.