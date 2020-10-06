Теперь не отвертится: Обнародованы результаты психолого-психиатрической экспертизы Соколова

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Теперь адвокаты историка настаивают на том, что он находился в особом эмоциональном состоянии из-за ссоры с коллегой.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Новый поворот в деле историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении своей аспирантки. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он был вменяем и осознавал свои действия. Это лишило адвокатов подсудимого возможности сослаться на состояние аффекта. Тем не менее они указывают на другую строчку из заключения врачей — Соколов находился в особом эмоциональном состоянии из-за ссоры с другим историком.

Корреспондент Артур Ломидзе передает из зала суда. Подробнее смотрите в видеорепортаже.

Громкое убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, преподаватель СПБГУ Олег Соколов застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была позднее обнаружена в квартире историка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-студентка дала показания против Соколова.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку
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