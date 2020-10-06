Теперь не отвертится: Обнародованы результаты психолого-психиатрической экспертизы Соколова
Теперь адвокаты историка настаивают на том, что он находился в особом эмоциональном состоянии из-за ссоры с коллегой.
Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Новый поворот в деле историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении своей аспирантки. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он был вменяем и осознавал свои действия. Это лишило адвокатов подсудимого возможности сослаться на состояние аффекта. Тем не менее они указывают на другую строчку из заключения врачей — Соколов находился в особом эмоциональном состоянии из-за ссоры с другим историком.
Корреспондент Артур Ломидзе передает из зала суда. Подробнее смотрите в видеорепортаже.
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