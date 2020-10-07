В Кремле оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса

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Василий Заика
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По словам Дмитрия Пескова, в настоящий момент экономическая ситуация в стране тщательно «мониторится».

Фото, видео: ТАСС / Silas Stein, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами оценил необходимость введения новых мер поддержки бизнеса. По его словам, весенний пакет был запущен правительством в условиях остановки экономики из-за угрозы распространения коронавируса. Представитель Кремля отметил, что в настоящий момент ситуации выглядит несколько иной.

«Нет, сейчас ситуация иная. Меры поддержки были связаны с остановкой фактически экономики. В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная. Но, конечно же, она очень тщательно мониторится», — заявил Дмитрий Песков.

Стоимость комплекса мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19 в России и смягчения последствий введенных ограничений, в Минфине оценили почти в четыре триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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