В Кремле оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами оценил необходимость введения новых мер поддержки бизнеса. По его словам, весенний пакет был запущен правительством в условиях остановки экономики из-за угрозы распространения коронавируса. Представитель Кремля отметил, что в настоящий момент ситуации выглядит несколько иной.

«Нет, сейчас ситуация иная. Меры поддержки были связаны с остановкой фактически экономики. В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная. Но, конечно же, она очень тщательно мониторится», — заявил Дмитрий Песков.

Стоимость комплекса мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19 в России и смягчения последствий введенных ограничений, в Минфине оценили почти в четыре триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых.