Сколько стоило лечение Трампа от коронавируса простым американцам?

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Василий Заика
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По информации NYT, президент США прошел в госпитале курс экспериментальной терапии.

Фото, видео: TASS / EPA / KEN CEDENO / POOL, Reuters

Тема:
Эпидемия коронавируса

Курс лечения президента США Дональда Трампа от COVID-19 обошелся простым американцам в более чем 100 тысяч долларов. Такие данные приводит издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По словам автора материала, американский лидер прибыл в госпиталь на вертолете и пробыл в медучреждении три дня. После выписки главу Белого дома также «забрала» винтокрылая машина. Отмечается, что только за полет туда и обратно федеральное правительство могло заплатить 40 тысяч долларов.

Помимо прочего, Дональд Трамп сделал несколько тестов на коронавирус, получал кислородную терапию, стероиды, а также экспериментальное лечение антителами.

«Для того, кто не является президентом, это бы стоило более 100 тысяч долларов в американской системе здравоохранения», — говорится в материале.

Президент Соединенных Штатов выписался из госпиталя 5 октября. Медики предпочли не сообщать о его жизненных показателях.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Трамп вернулся на вертолете из госпиталя в Белый дом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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