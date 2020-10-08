Сколько стоило лечение Трампа от коронавируса простым американцам?

Курс лечения президента США Дональда Трампа от COVID-19 обошелся простым американцам в более чем 100 тысяч долларов. Такие данные приводит издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По словам автора материала, американский лидер прибыл в госпиталь на вертолете и пробыл в медучреждении три дня. После выписки главу Белого дома также «забрала» винтокрылая машина. Отмечается, что только за полет туда и обратно федеральное правительство могло заплатить 40 тысяч долларов.

Помимо прочего, Дональд Трамп сделал несколько тестов на коронавирус, получал кислородную терапию, стероиды, а также экспериментальное лечение антителами.

«Для того, кто не является президентом, это бы стоило более 100 тысяч долларов в американской системе здравоохранения», — говорится в материале.

Президент Соединенных Штатов выписался из госпиталя 5 октября. Медики предпочли не сообщать о его жизненных показателях.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Трамп вернулся на вертолете из госпиталя в Белый дом.