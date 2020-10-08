Пульмонолог назвал недостаточными ограничительные меры по COVID-19 в РФ

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Василий Заика
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По словам Сергея Авдеева, россияне часто пренебрегают безопасностью в общественных местах.

Пульмонолог назвал недостаточными ограничительные меры по COVID-19 в РФ

Фото: TASS / EPA / YURI KOCHETKOV

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев в интервью ТАСС назвал недостаточными ограничительные меры по коронавирусу в России. Специалист указал, что жители страны зачастую пренебрегают элементарными правилами безопасности в общественных местах.

«С медицинской точки зрения ограничительные меры недостаточные, честно вам скажу. Посмотрите на метро, на магазины и так далее, это что за безобразие такое, никто маски не носит! Нужно конечно вводить (дополнительные меры — Прим.ред.). Может быть начать надо опять же с образовательных кампаний», — сказал Сергей Авдеев.

Пульмонолог отметил, что в нынешних реалиях крайне сложно объяснить россиянам, что коронавирус действительно опасен. Врач подчеркнул, что инфекция уносит жизни наших соотечественников и близких людей, а также призвал не забывать о соблюдении масочного режима.

«Это серьезная проблема, это не просто ОРВИ, где почихали, покашляли в течение недели. Нет. Здесь, к сожалению, люди попадают в реанимацию, применяется искусственная вентиляция легких. Ограничительные меры могут помочь нам, чтобы меньше людей общались и распространяли эту вирусную инфекцию», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда может наступить переломный момент в ситуации с COVID в России.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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