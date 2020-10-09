В США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от COVID-19

Россия, Китай и Иран всеми силами пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса. С таким громким заявлением выступил Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью американской телекомпании Hearst.

«Я бы сказал, что три игрока пытаются помешать нам получить вакцину. Россия заявила официально, что у них есть вакцина. Вы знаете, я не уверен, вчера или сегодня я видел сообщения, что половина населения России этому не верит. Так что я не уверен, как они собираются выводить вакцину на мировой рынок», — сообщил Уильям Эванина.

Кроме прочего он отметил, что как только ученые из США получат вакцину, так эта «коалиция» вознамерится не дать применить ее. По его словам, эти же страны пытаются похитить разработки лекарства американских ученых. На чем основываются его обвинения Эванина не уточнил.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Она получила название «Спутник V». Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, созданный в институте Гамалеи и РФПИ препарат для профилактики COVID-19 был официально внесен в госреестр лекарственных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности испытаний российской вакцины от коронавируса.