«Мощнейший удар»: психолог объяснила резкий набор веса Игоря Николаева
Эксперт уверена, композитор, как и многие другие, заедал стресс во время самоизоляции.
Фото: ТАСС / Сергей Шахиджанян
Период вынужденной самоизоляции во время эпидемии коронавируса пагубно сказался на композиторе Игоре Николаеве, уверена психолог Инна Тлиашинова. В интервью «Дни.ру» она объяснила — проблемой избыточного веса страдает каждый третий россиянин, и селебрити не исключение.
Специалист отметила, что творческие, знаменитые люди особенно тяжело переживали карантин, так как не получали «должного внимания».
«Чаще всего — это, когда мы не получаем удовольствия. И, например, человек пел, выступал, был в состоянии счастья, признания, восторженной публики, а потом резко этих эмоций лишился, то он перестал ощущать это состояние удовольствия», — пояснила психолог.
Душевное состояние, отсутствие концертов, по словам Тлиашиновой, стали большим стрессом для певца, который он начал заедать.
«Игорь Николаев, конечно же, получили мощнейший удар. И организм начал выполнять функцию защиты — резкий набор дополнительных килограммов», — заметила эксперт.
Инна Тлиашинова порекомендовала бороться с лишним весом не только в спортзале, но и в кабинете психолога. Она отметила, что именно специалист такого рода сможет установить глубинную причину набора веса и помочь с ней справиться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото беременной жены Игоря Николаева восхитило соцсети.
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