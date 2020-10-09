«Мощнейший удар»: психолог объяснила резкий набор веса Игоря Николаева

|
Татьяна Меркер
63

Эксперт уверена, композитор, как и многие другие, заедал стресс во время самоизоляции.

«Мощнейший удар»: психолог объяснила резкий набор веса Игоря Николаева

Фото: ТАСС / Сергей Шахиджанян

Тема:
Эпидемия коронавируса

Период вынужденной самоизоляции во время эпидемии коронавируса пагубно сказался на композиторе Игоре Николаеве, уверена психолог Инна Тлиашинова. В интервью «Дни.ру» она объяснила — проблемой избыточного веса страдает каждый третий россиянин, и селебрити не исключение.

Специалист отметила, что творческие, знаменитые люди особенно тяжело переживали карантин, так как не получали «должного внимания».

«Чаще всего — это, когда мы не получаем удовольствия. И, например, человек пел, выступал, был в состоянии счастья, признания, восторженной публики, а потом резко этих эмоций лишился, то он перестал ощущать это состояние удовольствия», — пояснила психолог.

Душевное состояние, отсутствие концертов, по словам Тлиашиновой, стали большим стрессом для певца, который он начал заедать.

«Игорь Николаев, конечно же, получили мощнейший удар. И организм начал выполнять функцию защиты — резкий набор дополнительных килограммов», — заметила эксперт.

Инна Тлиашинова порекомендовала бороться с лишним весом не только в спортзале, но и в кабинете психолога. Она отметила, что именно специалист такого рода сможет установить глубинную причину набора веса и помочь с ней справиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото беременной жены Игоря Николаева восхитило соцсети.

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 окт
Коронавирус поставил рекорд по числу заболевших в сутки за все время пандемии
9 окт
«Прятаться бесполезно»: звезда «Кухни» переболел «тяжеленным» коронавирусом
9 окт
Странные побочные эффекты обнаружили у препарата от COVID-19
9 окт
В США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от COVID-19
8 окт
В России зафиксирован первый случай гибели ребенка от COVID-19
8 окт
Патриарх Кирилл ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
8 окт
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России
8 окт
Пульмонолог назвал недостаточными ограничительные меры по COVID-19 в РФ
8 окт
Когда болезнь во благо: Трамп распорядился бесплатно раздать лекарства от COVID
8 окт
Сколько стоило лечение Трампа от коронавируса простым американцам?

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.92
-0.17 91.70
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:57
«Он божий одуванчик»: Сазыкина не обижается на рыжего «Иванушку» за оскорбления
9:51
Тест: Знаете ли вы фильмы с Евгением Евстигнеевым?
9:48
Коронавирус поставил рекорд по числу заболевших в сутки за все время пандемии
9:39
Три форта Кронштадта отреставрируют и передадут парку-музею
9:30
«Мощнейший удар»: психолог объяснила резкий набор веса Игоря Николаева
9:21
Возвращение шедевра: в США случайно обнаружили исчезнувшее полотно Рериха

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Мой сын будет расти без отца»: Решетова отреклась от Тимати из-за «Холостяка»
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок