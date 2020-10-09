«Мощнейший удар»: психолог объяснила резкий набор веса Игоря Николаева

Период вынужденной самоизоляции во время эпидемии коронавируса пагубно сказался на композиторе Игоре Николаеве, уверена психолог Инна Тлиашинова. В интервью «Дни.ру» она объяснила — проблемой избыточного веса страдает каждый третий россиянин, и селебрити не исключение.

Специалист отметила, что творческие, знаменитые люди особенно тяжело переживали карантин, так как не получали «должного внимания».

«Чаще всего — это, когда мы не получаем удовольствия. И, например, человек пел, выступал, был в состоянии счастья, признания, восторженной публики, а потом резко этих эмоций лишился, то он перестал ощущать это состояние удовольствия», — пояснила психолог.

Душевное состояние, отсутствие концертов, по словам Тлиашиновой, стали большим стрессом для певца, который он начал заедать.

«Игорь Николаев, конечно же, получили мощнейший удар. И организм начал выполнять функцию защиты — резкий набор дополнительных килограммов», — заметила эксперт.

Инна Тлиашинова порекомендовала бороться с лишним весом не только в спортзале, но и в кабинете психолога. Она отметила, что именно специалист такого рода сможет установить глубинную причину набора веса и помочь с ней справиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото беременной жены Игоря Николаева восхитило соцсети.