Причины осложнения двусторонних отношений обсудили главы МИД России и Дании

Глава российского МИД принял в Москве своего датского коллегу Еппе Куфуда. Открывая встречу, Сергей Лавров заявил, что хотел бы обсудить причины осложнений двусторонних отношений.

«Я знаю, что вы тщательно готовились к сегодняшним переговорам, неоднократно анонсировали их в прессе. Мы тоже заинтересованы сегодня рассмотреть состояние отношений между Россией и Данией на предмет причин их нынешних осложнений и на перспективы их развития в интересах наших народов», — сказал российский министр иностранных дел.

Основная часть переговоров осталась за кадром. Как сообщили в пресс-службе российского МИД, стороны обсудили взаимодействие в Арктике и сотрудничество по проекту «Северный поток — 2».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что штраф в размере 7,6 миллиарда долларов наложило на компанию «Газпром» польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) из-за участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Кроме того штрафным санкциям подверглись еще пять компаний, участвующие в проекте.

Как сообщил глава управления организации Томаш Хрустный, теперь от сотрудничающих компаний требуется расторгнуть партнерский договор. Также он добавил, что компании могут оспорить решение в суде. По его словам, создание газопровода нарушает польское антимонопольное законодательство.