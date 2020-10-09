Причины осложнения двусторонних отношений обсудили главы МИД России и Дании
По сообщению пресс-службы российского МИД, Сергей Лавров и Еппе Куфуд также обсудили взаимодействие в Арктике и сотрудничество по проекту «Северный поток — 2».
Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, 5-tv.ru
Глава российского МИД принял в Москве своего датского коллегу Еппе Куфуда. Открывая встречу, Сергей Лавров заявил, что хотел бы обсудить причины осложнений двусторонних отношений.
«Я знаю, что вы тщательно готовились к сегодняшним переговорам, неоднократно анонсировали их в прессе. Мы тоже заинтересованы сегодня рассмотреть состояние отношений между Россией и Данией на предмет причин их нынешних осложнений и на перспективы их развития в интересах наших народов», — сказал российский министр иностранных дел.
Основная часть переговоров осталась за кадром. Как сообщили в пресс-службе российского МИД, стороны обсудили взаимодействие в Арктике и сотрудничество по проекту «Северный поток — 2».
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что штраф в размере 7,6 миллиарда долларов наложило на компанию «Газпром» польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) из-за участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Кроме того штрафным санкциям подверглись еще пять компаний, участвующие в проекте.
Как сообщил глава управления организации Томаш Хрустный, теперь от сотрудничающих компаний требуется расторгнуть партнерский договор. Также он добавил, что компании могут оспорить решение в суде. По его словам, создание газопровода нарушает польское антимонопольное законодательство.
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