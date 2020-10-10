Работают ли договоренности: как прошла ночь в Карабахе

Ночь в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, прошла спокойно. Местные жители, хоть и опасаются бомбежек и ночуют в убежищах, надеются на то, что российские договоренности помогут Армении и Азербайджану примириться.

Между тем Минобороны Азербайджана заявляет о боях этой ночью. По сообщению ведомства, Азербайджанская Армия продолжила наступательную операцию.

«За этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 „Град“, 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 „Акация“, 2 зенитные установки M55 „Застава“, 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы», — заявляет министерство.

Возобновление конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Взаимные обвинения стран-соперников в обстрелах принесли множество жертв — погибших и пострадавших — как среди военных, так и среди мирного населения. В целом конфликт по НКР назревал с 1988 года, когда Азербайджан потерял контроль над Карабахом и ближайшими районами после его выхода из состава Азербайджанской ССР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Все боевые действия должны прекратиться с 12.00 10 октября. Договоренность была достигнута в ходе 11-часовых трехсторонних переговоров в Москве при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова.