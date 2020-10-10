Открылись магазины: в Степанакерте после многодневных обстрелов стало тихо

В Степанакерте после многодневных обстрелов воцарилась тишина. Как передает из столицы Нагорного Карабаха корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев, последние сирены, предупреждающие об авиа или ракетном ударе, замолчали около полудня. С некоторых улиц уже успели убрать обломки разрушенных зданий, специальные бригады ремонтируют электроснабжение.

Жители Степанакерта пока еще до конца не верят в возвращение мирной жизни, но постепенно покидают убежища. В городе кое-где открылись магазины, на улицах появились машины.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, после 11-часовых переговоров глав МИД РФ, Армении и Азербайджана, которые состоялись в Москве минувшей ночью, стороны пришли к решению о прекращении огня, он вступил в силу сегодня в полдень. Однако и Ереван, и Баку уже обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, началась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.