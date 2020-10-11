Когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в РФ? Мнение вирусолога

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Анастасия Шадская
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Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал даты выхода страны на плато по COVID-19.

Когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в РФ? Мнение вирусолога

Фото: depositphotos

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Пик по числу новых случаев заболевания коронавирусом в России может наступить примерно через неделю, после чего заболеваемость должна снизиться. Об этом сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться, — прокомментировал текущую ситуацию врач. — Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться».

Есть и более пессимистичные прогнозы. Как пишет URA.RU, без массовой вакцинации коллективный иммунитет может формироваться дольше. Тогда пандемия продлится и четыре-пять лет, считает доктор биологических наук Сергей Нетесов. Даже при наличии вакцин коронавирус будет стоять на повестке еще один-два года.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что к 11 октября в России было выявлено более 1,2 миллиона случаев COVID-19 в 85 регионах страны. За все время пандемии скончались более 22,5 тысячи человек.

Ранее писал, что Собянин посоветовал делать, чтобы пережить пандемию коронавируса без жестких ограничений.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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