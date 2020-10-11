«Конструкции посыпались, я прижался к перилам» — чудом выживший очевидец об обрушении надземного перехода

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 76

ЧП произошло в районе города Любань. Проезжавший по трассе М-10 «Россия» грузовик кузовом задел пешеходный мост.

Фото, видео: 5-tv.ru

В городе Любань Ленинградской области на трассу М-10 Москва-Петербург упал надземный пешеходный переход. Обрушение произошло, когда мост кузовом задел проезжающий грузовик.

Согласно показаниям очевидца, инцидент произошел из-за того, что водитель самосвала не опустил кузов. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На данный момент сообщается об одном пострадавшем в результате происшествия — самом водителе большегруза. Он был госпитализирован.

Одной смерти удалось избежать по счастливой случайности. Буквально за несколько секунд до обрушения переход покинул житель Любани.

«Был сильный удар, конструкции посыпались, я уже был на первом этаже. В тот момент я ничего не понял, прижался к перилам, когда все утихло, вышел из перехода, увидел фуру, на которую упал мост и КАМАЗ на противоположной полосе», — рассказал очевидец.

Он отметил, что оба водителя, как ему показалось, не пострадали. Один даже вышел из кабины и начал звонить по мобильному телефону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВМW влетела в машину скорой помощи на Кутузовском в Москве.

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