Удаленка и запрет на массовые мероприятия: Какие еще меры приняты в России по борьбе с COVID-19?

За последние сутки в России выявлено 13 тысяч 634 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это максимальный показатель с начала мая. Учитывая сложную ситуацию в регионах, ужесточают контроль за соблюдением ограничительных мер.

В Курской области проходят рейды в транспорте — инспекторы Роспотребнадзора проверяют наличие защитных средств, нарушителям выписывают штрафы. В Воронежской — запрещено проведение выставок и ярмарок. Гражданам рекомендовано работать дистанционно. Тех, кто старше 65, на удаленку отправят в обязательном порядке. В Тверской области жесткий масочный режим в общественных местах.

В Петербурге в очередной раз продлены уже введенные меры — ношение масок и перчаток, запрет на проведение детских массовых мероприятий. Администрация города просит работодателей отправить часть сотрудников трудиться домой.

Власти Москвы заявили, что текущая неделя будет решающей — по результатам которой в столице примут решение о необходимости новых ограничений. Пока в городе отменен льготный проезд для школьников и пенсионеров, продлены каникулы, пожилые москвичи и беременные женщины отправлены на самоизоляцию.