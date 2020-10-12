Обратится ли Путин к нации из-за увеличения числа инфицированных COVID-19?
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, жизнь и здоровье россиян находятся в абсолютном приоритете.
Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал, стоит ли ждать нового обращения Владимира Путина к нации в связи увеличением количества инфицированных коронавирусом.
«Это все зависит от решения главы государства», — сказал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что с момента введения жестких ограничительных мер весной приоритеты, касающиеся сохранения жизни и здоровья россиян никак не изменились. Дмитрий Песков уточнил, что в стране разработан «продвинутый» протокол лечения пациентов с COVID-19. Данные меры позволяют обеспечить меньшую смертность инфицированных и не вводить локдаун.
«Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения. Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что, несмотря на работу целой системы по борьбе с распространением коронавируса в РФ, гражданам необходимо повысить самосознательность.
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