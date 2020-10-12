Обратится ли Путин к нации из-за увеличения числа инфицированных COVID-19?

|
Василий Заика
28

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, жизнь и здоровье россиян находятся в абсолютном приоритете.

Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал, стоит ли ждать нового обращения Владимира Путина к нации в связи увеличением количества инфицированных коронавирусом.

«Это все зависит от решения главы государства», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что с момента введения жестких ограничительных мер весной приоритеты, касающиеся сохранения жизни и здоровья россиян никак не изменились. Дмитрий Песков уточнил, что в стране разработан «продвинутый» протокол лечения пациентов с COVID-19. Данные меры позволяют обеспечить меньшую смертность инфицированных и не вводить локдаун.

«Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивать возможности для более эффективного и быстрого излечения. Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что, несмотря на работу целой системы по борьбе с распространением коронавируса в РФ, гражданам необходимо повысить самосознательность.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько держится коронавирус на смартфоне и банкнотах.

Тема:
Эпидемия коронавируса
12 окт
Антирекорды Франции: за сутки COVID-19 выявлен у почти 27 тысяч человек
12 окт
Билл Гейтс рассказал, как остановить пандемию коронавируса
12 окт
Сколько держится коронавирус на смартфоне и банкнотах? Мнение ученых
12 окт
Удаленка и запрет на массовые мероприятия: Какие еще меры приняты в России по борьбе с COVID-19?
12 окт
В Роспотребнадзоре спрогнозировали выход на плато по коронавирусу в РФ
11 окт
Умерший от коронавируса и похороненный пенсионер «воскрес»
11 окт
Когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в РФ? Мнение вирусолога
11 окт
«Мир накроет хворь»: пророчество Ванги начинает сбываться?
11 окт
За сутки от COVID-19 в России вылечились 4240 человек
11 окт
«Клюнула, собака!» — Иван Краско получил положительный тест на коронавирус

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом

Последние новости

13:20
Антирекорды Франции: за сутки COVID-19 выявлен у почти 27 тысяч человек
13:13
Обратится ли Путин к нации из-за увеличения числа инфицированных COVID-19?
13:01
«Нужен другой человек» — Зеленский готов уйти с поста президента Украины
12:59
Расчленитель Соколов признался в убийстве студентки
12:55
В штабе Тихоокеанского флота подтвердили смерть командира боевого корабля
12:53
Михаила Саакашвили избили в Афинах — видео

Сейчас читают

Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок