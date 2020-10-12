Историк Соколов признал вину в убийстве студентки Ещенко
При этом он отказался извиниться перед ее матерью.
Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru
Историк Олег Соколов сегодня в суде Петербурга признался в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко. И заявил, что раскаивается в содеянном.
Впрочем, Соколова задержали с поличным в момент, когда он пытался избавиться от расчлененного тела жертвы. Он сразу же признал вину, но на суде заявлял, что его довели до преступления постоянные ссоры с возлюбленной и нападки недоброжелателей.
К слову, этой стратегии он придерживается до сих пор. Обращаясь сегодня к матери погибшей девушки историк заявил, что в произошедшем виноват его постоянный оппонент Евгений Панасенков, поэтому у убитой горем женщины он прощения просить не будет.
Резонансное убийство в Петербурге произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, преподаватель СПбГУ Олег Соколов после ссоры застрелил у себя в доме сожительницу Анастасию Ещенко, а 9 ноября решил избавиться от тела, предварительно расчленив его. Историка выловили из реки Мойки, когда он пытался избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова аспирантки была позднее обнаружена в квартире историка.
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