«Серега, жги!» — накануне измены Королева велела Тарзану развлекаться по полной
Очередное признание певица сделала в новом интервью для Ксении Собчак.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
Певица Наташа Королева рассказала телеведущей Ксении Собчак, как их семья восстанавливается после измены ее мужа, стриптизера Тарзана. Оказалось, отношения звездной пары многим могут показаться весьма нестандартными.
Месть или план?
В сети много дискутируют на тему случившегося в семье Королевой и Глушко (настоящая фамилия Тарзана — Прим. ред.). Среди прочего, есть версия, что никакой кражи и вовсе не было, а певица все придумала или хочет так наказать соперницу, актрису Анастасию Шульженко. Но артистка это категорически отрицала.
«Я человек не мстительный, в этой ситуации есть только тот факт, который есть, дальше будут разбираться люди, специально этому обученные», — поведала она.
При этом факт пропажи драгоценностей мог вскрыться гораздо позже, но она попросила Тарзана привезти эти украшения. Исчезновение «неприметных» кольца и сережек с бриллиантами стоимостью в пять миллионов рублей стали поводом для обращения в полицию.
Особые отношения
Исполнительница хита «Маленькая страна» призналась, что та самая громкая измена случилась накануне их с мужем годовщины свадьбы.
«Мы разъехались, я поехала на девичник, он остался, я сказала: „Серега, жги!“, как раз перед годовщиной, ни в чем себе не отказывай», — весело рассказала Королева для «Осторожно, Собчак!».
В сети многие жалели певицу, когда стало известно о случившемся. Ведущего Андрея Малахова даже заклеймили предателем, когда он, как друг семьи, снял выпуск своей передачи с любовницей Тарзана. Но теперь многие перешли к осуждению Королевой, ведь она не бросила неверного супруга, всячески защищает его.
«У нас немного другие взаимоотношения в семье, у нас семья строится на ценностях, а не на инстинктах, поэтому и живем вместе. То, что произошло сейчас, я рассматриваю, как испытание компьютерных персонажей, чтобы выйти на новый уровень, — пояснила свое поведение Королева. — У нас, может, нестандартные отношения, но самое главное — это чувство, которое мы пронесли через долгое время совместного существования. Я сама удивлена».
Позиция Тарзана
Тарзан тоже непросто перенес случившееся. 10 октября они с Королевой устроили вечеринку для своих друзей. А из программы Собчак выяснилось, что он прямо перед этим попал в больницу с нервным истощением. Несколько дней стриптизер провел в реанимации под капельницей.
Муж Королевой переживал за их с Натальей сына Архипа, как тот переживет измену. Но сын предпочел с ним это не обсуждать.
«Я знаю по себе — сын моя копия просто», — заявил стриптизер Собчак.
«Измены» Королевой
Многие пользователи сети сочли, что певица простила мужа, потому что у нее самой «рыльце в пушку». Но она сразу заявила — в моральное право на измену не верит.
«Я очень рада, что в моей жизни было только два мужчины (Игорь Николаев и Тарзан — Прим. ред.). Просто я другая», — объяснила она.
Мнение поклонников
В комментариях на YouTube мнения зрителей разделились.
Кто-то по-прежнему жалел Королеву.
«Наташа тупо усыновила Глушко психологически и верит, что это норм. Жалко ее безумно — кто б из нее все это вытряс»;
«А Наташка его очень сильно любит. Поэтому и прощает, наивная девочка».
Другие же в очередной раз осудили и поступок Тарзана, и поведение семейной пары после измены.
«Они глупы оба… а Ксения этим пользуется и вываливает их же ртом их неприглядный внутренний мир и скелеты»;
«Сынуля, кого попало не тащи в хату, кого попало притащит батька»;
«Тарзан такой глупый… Лучше бы они сохраняли молчание»;
«Ага, это и видно, какие у вас ценности»;
«Тарзану нужно к психологу, еще лучше к сексологу. Я не специалист, но это точно какая-то травма», — написали они.
В последнее время звучит все больше мнений, что Тарзан и Наташа Королева все придумали, чтобы привлечь к себе внимание.
Ранее 5-tv.ru писал, что любовница Тарзана опубликовала обнаженное фото.
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