Певица Наташа Королева рассказала телеведущей Ксении Собчак, как их семья восстанавливается после измены ее мужа, стриптизера Тарзана. Оказалось, отношения звездной пары многим могут показаться весьма нестандартными.

Месть или план?

В сети много дискутируют на тему случившегося в семье Королевой и Глушко (настоящая фамилия Тарзана — Прим. ред.). Среди прочего, есть версия, что никакой кражи и вовсе не было, а певица все придумала или хочет так наказать соперницу, актрису Анастасию Шульженко. Но артистка это категорически отрицала.

«Я человек не мстительный, в этой ситуации есть только тот факт, который есть, дальше будут разбираться люди, специально этому обученные», — поведала она.

При этом факт пропажи драгоценностей мог вскрыться гораздо позже, но она попросила Тарзана привезти эти украшения. Исчезновение «неприметных» кольца и сережек с бриллиантами стоимостью в пять миллионов рублей стали поводом для обращения в полицию.

YouTube / Ксения Собчак

Особые отношения

Исполнительница хита «Маленькая страна» призналась, что та самая громкая измена случилась накануне их с мужем годовщины свадьбы.

«Мы разъехались, я поехала на девичник, он остался, я сказала: „Серега, жги!“, как раз перед годовщиной, ни в чем себе не отказывай», — весело рассказала Королева для «Осторожно, Собчак!».

В сети многие жалели певицу, когда стало известно о случившемся. Ведущего Андрея Малахова даже заклеймили предателем, когда он, как друг семьи, снял выпуск своей передачи с любовницей Тарзана. Но теперь многие перешли к осуждению Королевой, ведь она не бросила неверного супруга, всячески защищает его.

«У нас немного другие взаимоотношения в семье, у нас семья строится на ценностях, а не на инстинктах, поэтому и живем вместе. То, что произошло сейчас, я рассматриваю, как испытание компьютерных персонажей, чтобы выйти на новый уровень, — пояснила свое поведение Королева. — У нас, может, нестандартные отношения, но самое главное — это чувство, которое мы пронесли через долгое время совместного существования. Я сама удивлена».

www.globallokpress.com / Ruslan Roschupkin

Позиция Тарзана

Тарзан тоже непросто перенес случившееся. 10 октября они с Королевой устроили вечеринку для своих друзей. А из программы Собчак выяснилось, что он прямо перед этим попал в больницу с нервным истощением. Несколько дней стриптизер провел в реанимации под капельницей.

Муж Королевой переживал за их с Натальей сына Архипа, как тот переживет измену. Но сын предпочел с ним это не обсуждать.

«Я знаю по себе — сын моя копия просто», — заявил стриптизер Собчак.

«Измены» Королевой

Многие пользователи сети сочли, что певица простила мужа, потому что у нее самой «рыльце в пушку». Но она сразу заявила — в моральное право на измену не верит.

«Я очень рада, что в моей жизни было только два мужчины (Игорь Николаев и Тарзан — Прим. ред.). Просто я другая», — объяснила она.

РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Мнение поклонников

В комментариях на YouTube мнения зрителей разделились.

Кто-то по-прежнему жалел Королеву.

«Наташа тупо усыновила Глушко психологически и верит, что это норм. Жалко ее безумно — кто б из нее все это вытряс»;

«А Наташка его очень сильно любит. Поэтому и прощает, наивная девочка».

Другие же в очередной раз осудили и поступок Тарзана, и поведение семейной пары после измены.

«Они глупы оба… а Ксения этим пользуется и вываливает их же ртом их неприглядный внутренний мир и скелеты»;

«Сынуля, кого попало не тащи в хату, кого попало притащит батька»;

«Тарзан такой глупый… Лучше бы они сохраняли молчание»;

«Ага, это и видно, какие у вас ценности»;

«Тарзану нужно к психологу, еще лучше к сексологу. Я не специалист, но это точно какая-то травма», — написали они.

В последнее время звучит все больше мнений, что Тарзан и Наташа Королева все придумали, чтобы привлечь к себе внимание.

Ранее 5-tv.ru писал, что любовница Тарзана опубликовала обнаженное фото.