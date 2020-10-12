«Решил испугать ее»: историк-расчленитель Соколов о моменте убийства Ещенко

|
Василий Заика
77

Бывший доцент СПбГУ признался, что после случившегося сначала хотел застрелиться, а потом пил с друзьями несколько часов.

«Решил испугать ее»: историк-расчленитель Соколов о моменте убийства Ещенко

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Историк-расчленитель Олег Соколов, которого обвиняют в расправе над возлюбленной-студенткой Анастасией Ещенко, в ходе очередного заседания в Санкт-Петербургском городском суде рассказал о моменте убийства девушки. По словам бывшего доцента СПбГУ, в ходе предшествующего трагедии конфликта аспирантка выкрикивала нецензурные ругательства в адрес его детей и угрожала, что зарежет мужчину.

В какой-то момент Олег Соколов вспомнил, что в его квартире хранится обрез. Историк выхватил его в попытке напугать Анастасию Ещенко и произвел выстрел.

«Чтоб сдохли твои ******** без конца орала! Схватила нож, орала, что зарежет! Я решил испугать ее, вспомнил про обрез. Я не мог стерпеть, что она оскорбляет детей! Я хотел выстрелить в стену, но она побежала, и я видимо попал в нее. Дальше ничего не помню», — вспоминает расчленитель.

Олег Соколов утверждает, что пришел в себя только на набережной Мойки. Он вернулся в жилище, увидел возлюбленную в крови и якобы пришел в ужас от содеянного. Экс-доцента посетила мысль о добровольном уходе из жизни, но впоследствии он приблизился к идее о сокрытии злодеяния.

«Собрал волю в кулак, пил с друзьями два часа. Это не преднамеренно. Меня довели до безумия! У меня провалы в памяти! Это слово ******** уже год бьется у меня в голове», — сказал в процессе Олег Соколов.

Историк уверяет, что ни разу не поднимал руку на свою возлюбленную, а за обрез схватился только ради запугивания.

Во всех своих бедах Олег Соколов, по традиции, обвинил своего основного научного оппонента Евгения Понасенкова, назвав его чудовищем.

Во время «пламенной» речи он также признался в любви к своим детям. Обращаясь к матери погибшей, расчленитель заявил, что не может просить у нее прощения. Олег Соколов отметил, что Анастасию Ещенко погубили злые люди, которые плясали и радовались от известия о ее гибели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколов на суде рассказал об изменах Ещенко и о ее любовнике.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку
12 окт
Историк Соколов признал вину в убийстве студентки Ещенко
12 окт
«Не любовь, только дружба и секс»: расчленитель Соколов об изменах Ещенко
12 окт
«Он называл ее Изабель, она его — сир»: расчленитель Соколов о первом сексе с Ещенко
12 окт
Соколов, обвиняемый в расчленении аспирантки, попросил «средство от сердца»
12 окт
«Не надевал мундир Наполеона»: историк-расчленитель Соколов о своем образе
12 окт
Расчленитель Соколов признался в убийстве студентки
6 окт
Теперь не отвертится: Обнародованы результаты психолого-психиатрической экспертизы Соколова
5 окт
Какими психическими расстройствами страдает историк-расчленитель Соколов? — результат экспертизы
30 сент
«Угрожал изуродовать и убить»: бывшая студентка СПБГУ о жутком свидании с Соколовым
30 сент
«Угрожал утюгом, накинул поводья и душил»: экс-студентка дала показания против Соколова

Читайте также

+10° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.02
-0.01 91.00
0.28
Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом

Последние новости

17:16
«Рисуй баб с Рублевки»: Лена Миро ответила Сафронову на опус про пенсию Поргиной
17:09
«Моложе на десять лет»: Семенович задумалась о смене имиджа
16:50
Возгорание произошло в здании Росгеолфонда в Москве
16:42
«Подали заявку в «Холостяк»: певица Слава о нежной любви дочери к Тимати
16:38
Ученые назвали микроводоросли причиной массовой гибели животных на Камчатке
16:25
Историк Соколов признал вину в убийстве студентки Ещенко

Сейчас читают

«Он называл ее Изабель, она его — сир»: расчленитель Соколов о первом сексе с Ещенко
«Мир накроет хворь»: пророчество Ванги начинает сбываться?
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок