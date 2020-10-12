«Решил испугать ее»: историк-расчленитель Соколов о моменте убийства Ещенко

Историк-расчленитель Олег Соколов, которого обвиняют в расправе над возлюбленной-студенткой Анастасией Ещенко, в ходе очередного заседания в Санкт-Петербургском городском суде рассказал о моменте убийства девушки. По словам бывшего доцента СПбГУ, в ходе предшествующего трагедии конфликта аспирантка выкрикивала нецензурные ругательства в адрес его детей и угрожала, что зарежет мужчину.

В какой-то момент Олег Соколов вспомнил, что в его квартире хранится обрез. Историк выхватил его в попытке напугать Анастасию Ещенко и произвел выстрел.

«Чтоб сдохли твои ******** без конца орала! Схватила нож, орала, что зарежет! Я решил испугать ее, вспомнил про обрез. Я не мог стерпеть, что она оскорбляет детей! Я хотел выстрелить в стену, но она побежала, и я видимо попал в нее. Дальше ничего не помню», — вспоминает расчленитель.

Олег Соколов утверждает, что пришел в себя только на набережной Мойки. Он вернулся в жилище, увидел возлюбленную в крови и якобы пришел в ужас от содеянного. Экс-доцента посетила мысль о добровольном уходе из жизни, но впоследствии он приблизился к идее о сокрытии злодеяния.

«Собрал волю в кулак, пил с друзьями два часа. Это не преднамеренно. Меня довели до безумия! У меня провалы в памяти! Это слово ******** уже год бьется у меня в голове», — сказал в процессе Олег Соколов.

Историк уверяет, что ни разу не поднимал руку на свою возлюбленную, а за обрез схватился только ради запугивания.

Во всех своих бедах Олег Соколов, по традиции, обвинил своего основного научного оппонента Евгения Понасенкова, назвав его чудовищем.

Во время «пламенной» речи он также признался в любви к своим детям. Обращаясь к матери погибшей, расчленитель заявил, что не может просить у нее прощения. Олег Соколов отметил, что Анастасию Ещенко погубили злые люди, которые плясали и радовались от известия о ее гибели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соколов на суде рассказал об изменах Ещенко и о ее любовнике.