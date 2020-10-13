Представитель Жванецкого рассказал об истинных причинах его «ухода со сцены»

Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич рассказал, почему на самом деле отменены все концерты сатирика. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Михайлович почувствовал, что постарел и решил не затягивать с выходом на заслуженный покой. Кроме того, активно обсуждалось закрытие телепередачи «Дежурный по стране», автором которой многие годы был писатель. Так, в беседе с Sobesednik.ru психиатр и художник-карикатурист Андрей Бильжо высказывал мнение, что Жванецкий не хочет более работать с теми, «кто сейчас врет с экрана».

Олег Леонидович не подтвердил в интервью 5-tv.ru, что причина завершения концертной деятельности в усталости или принципах сатирика. Он объяснил это неблагоприятной обстановкой с коронавирусом.

«О чем сейчас можно говорить? Сейчас пандемия. Какие могут быть концерты? Сейчас все концерты отменены. Я сказал, чтобы все интервьюеры перестали меня дергать и Михаила Михайловича. Сейчас разговора об этом не может быть. О чем говорить, какой выход на сцену? Все концерты отменены были в этом году, все концерты, начиная с марта месяца», — заявил Сташкевич.

Представитель писателя отметил, что все публичные выступления отменены не по инициативе творческой группы Жванецкого, а продиктованы эпидемиологической картиной в стране.

«Ситуация только усугубляется. Поэтому сейчас разговаривать об этом бессмысленно. Ситуация усугубляется, мы сидим на самоизоляции. Вот, все, что я могу сказать», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Михаила Жванецкого относительно слухов о его тяжелом онкологическом заболевании.