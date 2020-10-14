Вдова Картрайта заранее планировала убийство — СК
В рамках уголовного дела также задержана мать обвиняемой.
Фото, видео: Instagram @kkkartrait; 5-tv.ru
Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал заранее спланировала убийство мужа. Об этом заявили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.
Следствие установило, что обвиняемая накануне совершения преступления приобрела лекарство в одной из аптек города, которое в дальнейшем использовала для убийства супруга.
«В ходе расследования уголовного дела, следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что обвиняемой убийство было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления», — сообщила помощник главы пресс-службы СК по городу Снежана Шабельник.
Расчлененное тело Энди Картрайта было обнаружено 29 июля в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Там музыкант несколько лет жил со своей женой Мариной Кохал и сыном. Супруга Картрайта пояснила, что тот умер от передозировки наркотиков. Якобы она расчленила его тело в попытке скрыть бесславную смерть мужа. Однако перед избавлением от останков Марина обратилась за помощью к адвокату. Последняя в итоге сообщила об этом правоохранителям.
31 июля 2020 года 36-летней Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве собственного супруга. Эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ в организме мужчины. В настоящее время обвиняемая находится в СИЗО. В конце сентября ей продлили срок заключения под стражей до 30 октября.
Ранее 5-tv.ru сообщал об изъятии ребенка Энди Картрайта органами опеки. Также в рамках уголовного дела была задержана теща музыканта. Ее подозревают в соучастии в убийстве.
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