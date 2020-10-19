«Закон чрезмерно суров»: Жорин о шансах Михаила Ефремова на апелляцию

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 796

Громкое дело о «пьяном» ДТП с актером вызвало большой общественный резонанс. Артист получил восемь лет колонии общего режима.

Фото, видео: РИА Новости / Валерий Левитин, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Уже завтра в Мосгорсуде будет рассмотрена апелляционная жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову. В интервью 5-tv.ru адвокат Сергей Жорин выразил надежду, что приговор знаменитости все же смягчат.

«Чтобы предполагать вероятный результат, как минимум необходимо ознакомиться с материалами дела. У меня, как и у многих, кто комментирует дело, такой возможности нет», — отметил юрист.

Основатель коллегии адвокатов «Жорин и Партнеры» выразил пожелание, чтобы дело Ефремова рассматривалось в отрыве от его личности. По его мнению, перед законом все равны, но в случае с артистом все было не так просто.

«На мой взгляд, для Ефремова он сейчас работает чрезмерно сурово», — заявил Жорин.

В отношении апелляции адвокат также надеется на успех. Он оценил новых адвокатов Михаила Ефремова, как куда более профессиональных, чем был Эльман Пашаев. Но многое будет зависеть от суда — насколько там захотят прислушаться к артисту.

«Я искренне желаю смягчения приговора. И действительно считаю, в данном случае это было бы правильно, учитывая и диспозицию статьи, и обстоятельства дела, и сложившуюся судебную практику, — заметил Жорин. — Не секрет для многих, что Ефремов получил максимально суровый приговор из того, что выносится по аналогичным делам».

Авария с участием Ефремова случилась в центре Москвы 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada. Ее водитель Сергей Захаров скончался в больнице на следующий день. Сначала артист признал вину и даже записал видеообращение к родным погибшего, но позже от всех признательных показаний он отказался. 8 сентября ему был вынесен суровый приговор — восемь лет колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что остались сутки до рассмотрения апелляции по делу Михаила Ефремова. Это случится 20 октября.

Тема:
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