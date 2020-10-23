В каких условиях будет содержаться Ефремов в одной из чувашских колоний?
По словам члена республиканской ОНК Кирилла Лукина, все учреждения пенитенциарной системы отличаются друг от друга.
Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда; 5-tv.ru
Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Республики Чувашия Кирилл Лукин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал об условиях содержания в региональных исправительных учреждениях, куда, вероятнее всего, будет этапирован осужденный за «пьяное» ДТП актер Михаил Ефремов.
По его словам, все колонии в Чувашии находятся в достаточно приличном состоянии. Силами ОНК проводится постоянный мониторинг. Кирилл Лукин отметил, что заключенные не высказывают в ходе проверок нареканий по условиям содержания.
«Пока, к сожалению, не знаю, в какую из колоний он может переехать. <…> Вообще, колонии отличаются друг от друга. Все заключенные содержатся строго в законодательных нормах. На каждого выделено ровно по два квадратных метра. Вода у всех есть, в колониях везде тепло. Сырости, влажности в колониях нет. Мы выезжали недавно в пятую колонию, везде было чисто, условия труда для всех были предоставлены равные. Все получают вовремя медицинскую помощь. Питание везде очень приличное», — сказал Кирилл Лукин.
Общественник добавил, что во всех республиканских исправительных учреждениях организован досуг для заключенных. Кроме того, с осужденными ведут работу психологи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какую колонию отправится Ефремов.
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