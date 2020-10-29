Ефремов отреагировал на сообщения СМИ о его роскошном ужине в СИЗО с гусем

|
Карина Бернтгольц
1 754

Накануне стало известно, что артист решил угостить сокамерников изысканным блюдом.

Ефремов отреагировал на сообщения СМИ о его роскошном ужине в СИЗО с гусем

Фото: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Накануне в сети распространилась информация, что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил в СИЗО роскошный ужин. Якобы звезда решил угостить своих сокамерников, с которыми успел подружиться, и заказал гуся с яблоками. Отмечалось, что знаменитость воспользовался услугами доставки еды в тюрьмы и таким образом осчастливил заключенных. Обошлось ему такое застолье  в шесть тысяч рублей. 

Позже в интервью KP.RU адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев сообщил, что никакого пиршества в камере артист не устраивал. По словам юриста, звезда не подтвердил сведения, распространившиеся в СМИ.

«Он только рукой махнул: „Выдумки все это“. Но просил передать журналистам спасибо за поддержку, за работу на апелляционном процессе», — процитировал правозащитник слова Ефремова. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев объяснил, почему актер отказался отбывать назначенный судом срок в чувашской колонии. Первоначально осужденный на 7,5 лет артист сам выбрал именно Чувашию, однако позже попросил оставить его в московском СИЗО. 

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
29 окт
Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию
28 окт
Михаил Ефремов устроил роскошное застолье в своей камере СИЗО
27 окт
Сколько всего заплатил Ефремов родственникам погибшего в ДТП Захарова?
27 окт
Налоговая арестовала счета осужденного Михаила Ефремова
25 окт
Ефремов рассчитывает на смягчение приговора в кассационной инстанции
24 окт
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым требует компенсировать расходы на похороны
24 окт
Сестра Ефремова заявила, что не желала Добровинскому смерти
24 окт
«Я ее понимаю»: Добровинский ответил на пожелания смерти от сестры Ефремова
24 окт
«Пристрелила бы»: сестра Ефремова пожелала адвокатам семьи Захарова смерти
24 окт
«Очень расстроен»: осужденный Ефремов отказался выходить к правозащитникам

Читайте также

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.55
1.09 91.26
0.90
Какая вы сказочная волшебница согласно знаку зодиака?

Последние новости

11:47
Как протекает COVID-19 у большинства заболевших — ответ пульманолога
11:37
Мужчина с ножом напал на прохожих в Ницце
11:30
Боксера-насильника из Белоруссии разыскивают по всей Москве
11:19
В Госдуме предложили начислять пенсии россиянам по «рангам»
11:18
Теперь официально: брак Гарика Харламова и Кристины Асмус расторгнут
11:05
«Не платили» — видео с мужчиной, требовавшим встречи с директором Яндекс. Такси

Сейчас читают

Любовница Картрайта просила следствие лишить свободы его жену — эксклюзив
Какая вы сказочная волшебница согласно знаку зодиака?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок