Ефремов отреагировал на сообщения СМИ о его роскошном ужине в СИЗО с гусем
Накануне стало известно, что артист решил угостить сокамерников изысканным блюдом.
Фото: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Накануне в сети распространилась информация, что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил в СИЗО роскошный ужин. Якобы звезда решил угостить своих сокамерников, с которыми успел подружиться, и заказал гуся с яблоками. Отмечалось, что знаменитость воспользовался услугами доставки еды в тюрьмы и таким образом осчастливил заключенных. Обошлось ему такое застолье в шесть тысяч рублей.
Позже в интервью KP.RU адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев сообщил, что никакого пиршества в камере артист не устраивал. По словам юриста, звезда не подтвердил сведения, распространившиеся в СМИ.
«Он только рукой махнул: „Выдумки все это“. Но просил передать журналистам спасибо за поддержку, за работу на апелляционном процессе», — процитировал правозащитник слова Ефремова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев объяснил, почему актер отказался отбывать назначенный судом срок в чувашской колонии. Первоначально осужденный на 7,5 лет артист сам выбрал именно Чувашию, однако позже попросил оставить его в московском СИЗО.
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