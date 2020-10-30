Ученые смогли установить основной источник распространения коронавируса

Группа американских ученых смогла назвать основной источник распространения коронавируса. Было установлено, что COVID-19 легче всего размножается во рту человека, передает РИА Новости.

Исследователи также подчеркнули, что шанс заражения увеличивается через проглатываемую слюну, так как при этом вирус попадает напрямую в легкие.

Кроме того, по заявлению экспертов, слюна в этом процессе становится основным источником передачи вируса, что происходит при чихании или разговоре. Именно поэтому ученые отметили важность ношения средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок.

28 октября в России масочный режим стал повсеместным и обязательным. Такое распоряжение дала главный санитарный врач страны Анна Попова. Защитные средства необходимо использовать в местах массового скопления людей — в общественном транспорте, на парковках, в лифтах и так далее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса.