Ученые смогли установить основной источник распространения коронавируса
Американские исследователи определили, в каких случаях повышается риск заражения COVID-19.
Фото: Depositphotos / deagreez1
Группа американских ученых смогла назвать основной источник распространения коронавируса. Было установлено, что COVID-19 легче всего размножается во рту человека, передает РИА Новости.
Исследователи также подчеркнули, что шанс заражения увеличивается через проглатываемую слюну, так как при этом вирус попадает напрямую в легкие.
Кроме того, по заявлению экспертов, слюна в этом процессе становится основным источником передачи вируса, что происходит при чихании или разговоре. Именно поэтому ученые отметили важность ношения средств индивидуальной защиты, в частности медицинских масок.
28 октября в России масочный режим стал повсеместным и обязательным. Такое распоряжение дала главный санитарный врач страны Анна Попова. Защитные средства необходимо использовать в местах массового скопления людей — в общественном транспорте, на парковках, в лифтах и так далее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса.
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